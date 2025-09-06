“Un Pase a la Gloria-Rugby Social”

“El Programa “Un Pase a la Gloria” surge en mayo de 2015 desde el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo(IPLA), con el objetivo principal de generar un espacio de contención a niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad social, a través del rugby como deporte que transmite valores y aptitudes que promueven el desarrollo personal de todos aquellos que lo practican”. Se precisó que “son destinatarios más de 200 niños, niñas y adolescentes de distintos barrios y villas de Tucumán, que se encuentran alrededor de los clubes donde se desarrolla el Programa, como Tucumán Lawn Tennis, Tucumán Rugby y Cardenales Rugby Club”.

Remarcaron que “el programa surge ante la necesidad del IPLA de generar políticas de estado con el fin de prevenir desde un abordaje integral el desarrollo de problemáticas como deserción escolar, fragmentación de los lazos familiares, anomia cultural, ausencia de un proyecto de vida, consumo problemático de sustancias y situaciones de violencia de género, entre otras”.

Dijeron que “además de entrenar rugby, jugar amistosos y otros encuentros especiales, los niños acceden a talleres de educación no formal (sobre nuestra historia, derechos del niño y desarrollo artístico) que promueven un espacio de escucha, debate, análisis y desarrollo del pensamiento crítico.

Todas las actividades se realizan desde una perspectiva de Derechos Humanos, promoviendo el ejercicio de la libertad plena e infancia digna.