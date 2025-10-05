Un encuentro de funcionarias de Gobierno por el Mes Rosa

“Fue un placer compartir el encuentro enmarcado en el Mes Rosa junto con las secretarias Melina Morghenstein (Juventud) y Roxana Diaz (Culto y Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil), y la directora del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Carolina Bidegorry” . Esto lo señaló el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado que destacó el “el compromiso que asumen en sus funciones refleja el valor y la capacidad de la mujer en la gestión pública, contribuyendo con responsabilidad y dedicación al fortalecimiento de nuestro Ministerio de Gobierno y Justicia y al bienestar de todos los tucumanos”.Continuó diciendo que “juntos seguimos acompañando la gestión del gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, convencidos de que la construcción de una Tucumán más justa y con mayores oportunidades de progreso se sostiene en un trabajo cercano y con profundo sentido social”.