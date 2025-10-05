Vía Tucumán

Un encuentro de funcionarias de Gobierno por el Mes Rosa

Lo organizaron Carolina Bidegorry, Melina Morghenstein y Roxana Diaz y asistió Regino Amado

Yanina Elizabeth Vega

5 de octubre de 2025,

Un encuentro de funcionarias de Gobierno por el Mes Rosa

“Fue un placer compartir el encuentro enmarcado en el Mes Rosa junto con las secretarias Melina Morghenstein (Juventud) y Roxana Diaz (Culto y Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil), y la directora del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Carolina Bidegorry” . Esto lo señaló el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado que destacó el “el compromiso que asumen en sus funciones refleja el valor y la capacidad de la mujer en la gestión pública, contribuyendo con responsabilidad y dedicación al fortalecimiento de nuestro Ministerio de Gobierno y Justicia y al bienestar de todos los tucumanos”.Continuó diciendo que “juntos seguimos acompañando la gestión del gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, convencidos de que la construcción de una Tucumán más justa y con mayores oportunidades de progreso se sostiene en un trabajo cercano y con profundo sentido social”.

