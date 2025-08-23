Un acuerdo de la UNT y FEPUT

Se firmó un convenio marco de cooperación institucional entre la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (FEPUT).

Firmaron el acuerdo fue rubricado por rector ingeniero Sergio Pagani, y el presidente de FEPUT, Alberto Moyano, “con el objetivo de estrechar lazos de cooperación en materia académica, científica, de capacitación y de extensión universitaria”

El documento establece “un marco institucional que permitirá el desarrollo de actividades conjuntas de investigación, docencia y extensión.

Asimismo, contempla programas de capacitación para graduados universitarios, seguimiento de trayectorias profesionales y acciones de promoción cultural”.

Además la UNT y FEPUT buscarán “potenciar recursos y optimizar esfuerzos en proyectos específicos que se definirán mediante actas complementarias. Cada una de ellas establecerá objetivos, plazos, responsables y presupuestos, con la intención de dar continuidad y formalidad a las acciones de cooperación”.