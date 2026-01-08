Jugadores de fútbol infantil de Trancas y jóvenes acróbatas en tela que participaron en torneos nacionales e internacionales desarrollados en la provincia de Córdoba fueron recibidos por el vicegobernador Miguel Acevedo, acompañado por el legislador Roberto Moreno.

Se trata de una delegación de fútbol infantil del club “CC de Trancas”, encabezada por su entrenador Francisco Cortez, e integrantes de la Escuela Alto Vuelo, dirigida por la profesora Martina Gálvez. ." CC de Trancas" alcanzó el sexto puesto entre 84 clubes participantes en el campeonato disputado en la ciudad de Brinkmann. Por su parte, la Escuela Alto Vuelo tuvo una destacada actuación en el Campeonato Internacional de Acrobacias en Tela, realizado en Villa Carlos Paz, donde obtuvo importantes distinciones.

La profesora Gálvez explicó que en el certamen internacional participaron 20 alumnas de la Escuela Alto Vuelo, quienes lograron una sobresaliente performance al obtener los premios a mejor academia, mejor profesora y mejor coreógrafa.

Cortez puntualizó que los niños perenecen al equipo de la categoría 2014 del CC de Trancas, una escuelita de fútbol fue fundada hace 23 años y hoy cuenta con más de 120 chicos.

Tucumanos se destacaron en torneos nacionales