Tucumanos en “HOTELGA”

Una importante comitiva del ambiente turístico viajo a Buenos Aires para participar en “HOTELGA”, la feria más importante de hotelería y gastronomía del país. La delegación está encabezada por el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, acompañado por Héctor Viñuales y Mirta Budeguer, representantes de la Cámara de Turismo de Tucumán.

Amaya remarcó que se “busca posicionar al Norte Grande como un destino estratégico a nivel nacional e internacional.

“”“La presencia de nuestra provincia es muy importante. Es una muestra de que el Norte Grande, con la colaboración del Consejo Federal de Inversiones, es el camino que tenemos que seguir. Tucumán tiene todo: historia, cultura, camino del vino de altura, sabores ancestrales, y es un referente en turismo activo y de aventura”.