Tucumán y Catamarca acordaron una agenda común para los Valles Calchaquíes

En Casa de Gobierno, el gobernador Osvaldo Jaldo recibió a la intendenta de Santa María, Erica Inga, con el objetivo de consolidar una agenda común entre Tucumán y Catamarca orientada al desarrollo, la conectividad y los servicios compartidos, con prioridad en los Valles Calchaquíes.

Infraestructura, turismo y servicios esenciales

Durante la reunión se intercambiaron lineamientos sobre infraestructura estratégica, turismo y articulación de servicios esenciales, con la idea de ordenar una planificación conjunta que contribuya a potenciar el crecimiento de ambas provincias y a mejorar la vida cotidiana de las comunidades que transitan y habitan el corredor.

Un corredor con seguridad y accesibilidad

Uno de los ejes abordados fue la necesidad de sostener un trabajo coordinado y permanente para garantizar condiciones de seguridad y accesibilidad, al tiempo que se impulsa el intercambio turístico y se consolida un corredor considerado clave para el desarrollo regional.

Participantes

Del encuentro participaron, además, los ministros Regino Amado y Darío Monteros; el concejal de Santa María, César Mamaní; el secretario de Turismo, Hugo Ruiz; y el secretario de Comunicación, Juan Albornoz.