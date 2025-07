Tucumán tiene la tarifa mas baja de luz en el norte argentino

“En este momento Tucumán tiene la tarifa más baja del norte argentino, está abajo de las provincias, de las 10 provincias del NOA y del NEA”.

Esto dijo el ingeniero en una entrevista televisiva.

Estos son los aspectos más importantes de la conversación con Ascárate:

¿Cómo es esta historia? Cuéntame un poco.

-Bueno, nosotros recibimos todos los meses y esto también quiero destacar el informe de tarifas que realiza la Universidad de Buenos Aires. Es un informe promedio para toda la Argentina y lo hace un instituto que se llama y el IAP, Instituto de Investigaciones Económicas de la UBA, de la Facultad de Económicas de la UBA y lo hace el CONICET. Con esos informes elaboramos nuestros propios informes. En este momento Tucumán tiene la tarifa más baja del norte argentino, está abajo de las provincias, de las 10 provincias del NOA y del NEA. Y eso lo dice el informe ya de el LEIP, el informe nacional, pero nuestro informe, certificado ya por la Gerencia de Asuntos Económicos del organismo, que la lidera el licenciado Alejandro Danón, es la persona que lleva adelante la gerencia acá en Tucumán, nos está diciendo que en Tucumán estamos un 10% por abajo de la media nacional, del promedio nacional. Entonces, si tomáramos las tarifas nacionales en forma comparativa, observamos como ordenando las provincias en forma decreciente, Tucumán, en el caso de tarifas N3, N2, con la tarifa social incluida, está un 10% por abajo de valor promedio nacional. De hecho, de los 29 distritos que están considerados, ocupamos el lugar 17º, 18º, en orden decreciente. Algunos me dirán: “Bueno, pero entonces la tarifa de Tucummán es barata.” No, la tarifa de Tucumán no es barata, es una tarifa, es una de las pocas tarifas, que está hoy día frente a las otras equilibradas. Podíamos decir que un tercio de la tarifa son impuestos, un tercio de la tarifa es el costo energético que la Nación nos viene fijando y un tercio de la tarifa es lo que cobra la distribuidora en Tucumán.

-Entonces, usted plantea que todas estas críticas que se le hacían de que Tucumán era la más cara. No existe.

-No, eso no existe. Eso nunca ha existido. Y acá hay una muletilla que se viene manejando hace muy mucho tiempo, que yo insisto, algunos creen que con esto hacen daño a la empresa. Yo,como ente regulador, no tengo por qué defender a la empresa. Yo defiendo a la Provincia de Tucumán y a los usuarios tucumanos. El problema acá es no es cambiar, no es cambiar de cambiar de dueños de EDET, porque ya no están demostrando. Ahora han cambio de dueño y nosotros seguimos trabajando de forma igual. O sea, nuestra es otro que venga para gobernar a la empresa local. El problema acá es tener un contrato, hacer cumplir el contrato, hacer cumplir las normas del contrato, poner las multas cuando corresponde y decir cuando las cosas se están haciendo bien, que creo que es lo que venimos haciendo ahora con el gobernador Jaldo.

- ¿Usted cree que las cosas se están haciendo bien?

-En este momento? Sí. En este momento tenemos, te diría, cerca de 30,000 millones anuales de inversión que la estamos obligando a la empresa a invertir como plano obligatorio y le vamos controlando las inversiones. Hemos logrado recuperar la obra pública nacional que estaba comprometida en materia de infraestructura eléctrica. Acaba de firmar el ministro(de Economía) Daniel Abad, ayer, el contrato, la transferencia del contrato de Bracho Villa Quinteros, que es una obra de 65000 millones de pesos y que va a beneficiar a toda la zona sur de Tucumán. Vamos a tener una nueva línea de transporte de alta tensión y va a beneficiar a Catamarca, porque en definitiva, nosotros, por Villa Quinteros damos energía hasta Tinogasta. Y por otro lado, porque estamos, a la vez, multando cuando corresponde y haciendo cumplir el contrato. O sea, un contrato con una empresa controlada y un controlador, no es una relación de amistad, es una relación legal y técnica. Uno tiene que hacerla cumplir. Cuanto más se haga cumplido el contrato, mejor le va a ir a la provincia.