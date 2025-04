Tucumán se suma al luto nacional por el fallecimiento del Papa Francisco

La provincia se une a los homenajes oficiales en memoria del Papa Francisco, el primer pontífice argentino y latinoamericano.

El vicegobernador Miguel Acevedo, actualmente a cargo del Poder Ejecutivo provincial, anunció la adhesión de Tucumán al decreto de duelo nacional emitido por el presidente Javier Milei. En este marco, se dispuso el izamiento de banderas a media asta en todos los edificios públicos y la participación institucional en las ceremonias religiosas programadas.

“Desde el primer momento hemos decidido acompañar la disposición del Gobierno Nacional”, expresó Acevedo. Asimismo, comunicó que esta noche asistirá a una misa en la Catedral de San Miguel de Tucumán para rendir homenaje al Santo Padre.

En señal de respeto, el vicegobernador decidió no asistir a actos públicos durante el período de duelo, aunque aclaró que los eventos oficiales no serán suspendidos: “He tomado la decisión personal de no participar en actos, salvo en la misa prevista en la Catedral”, precisó.

La ceremonia religiosa se llevará a cabo a las 20:30 horas y estará presidida por el arzobispo Carlos Sánchez, quien también aguarda instrucciones oficiales desde el Vaticano para definir los lineamientos de los homenajes que se realizarán en los próximos días.