Tucumán prepara gestiones en Buenos Aires por la caída de la coparticipación

Con la caída de la coparticipación en el centro de la agenda, el vicegobernador Miguel Acevedo recibió este jueves por la mañana en Casa de Gobierno al ministro de Economía y Producción, Daniel Abad.

El encuentro se enfocó en el impacto que está teniendo la baja de recursos nacionales en las finanzas provinciales y en las gestiones que Tucumán prevé activar en los próximos días.

Tras la reunión, Abad confirmó que habrá movimientos la semana entrante: “Vine a informarle que la semana que viene vamos a realizar gestiones en Buenos Aires”.

El ministro explicó que el objetivo está atado a la disminución de fondos coparticipables, un tema que viene dominando el debate público nacional.

“Hoy está en todos los medios la caída de la coparticipación federal, y eso nos preocupa mucho. La provincia de Tucumán es acreedora de la Nación en muchos conceptos, y vamos a trabajar para ver de qué manera podemos sostener financieramente esta situación”, sostuvo.

Por qué cae la coparticipación

Al ser consultado por las causas, Abad apuntó a la retracción de la actividad económica y su efecto en la recaudación. “Cae la actividad económica, que es lo que venimos diciendo desde hace tiempo. Tucumán es una provincia que vive del consumo; al caer el consumo, cae el IVA y eso repercute directamente en la coparticipación federal”, indicó.

A ese cuadro se suman otros impuestos nacionales que influyen en el reparto: “También impactan impuestos como Bienes Personales y Ganancias, y hay una preocupación adicional que hoy está en los medios, que es el proyecto de reforma laboral, donde se disminuiría el impuesto a las ganancias. En principio, eso también reduciría la coparticipación federal”, advirtió.

Inflación

En el mismo marco, el ministro se refirió al comportamiento de precios y marcó que Tucumán se mueve en parámetros similares a los nacionales, con diferencias por composición de consumo.

“Estamos en los mismos niveles que la Nación. Lo que ocurre es que las canastas son distintas: en algunos casos prevalecen más los servicios y en otros los bienes”, explicó.

En esa línea, señaló que los servicios tuvieron subas fuertes y que la inflación anual cerró cerca del 31%, en un valor comparable al nacional.