Tucumán negocia fondos para sostener servicios esenciales

En un encuentro de trabajo en Casa de Gobierno, el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, y el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, repasaron el escenario económico de Tucumán, el vínculo con Nación y el impacto de ese frente en obras, servicios y compromisos salariales.

Un diagnóstico con foco financiero

Según explicó Regino Amado, durante la reunión se analizó el estado de las cuentas provinciales y las gestiones en marcha para sostener el funcionamiento del Estado en un contexto de menores ingresos. En ese marco, señaló: “Hoy estoy a cargo del Ministerio de Economía y Producción, debido al viaje del ministro Daniel Abad a Buenos Aires, para tratar algunos temas pendientes, sobre todo en lo económico, tan importante en estos momentos, donde las provincias han perdido algunos ingresos por algunos conceptos determinados desde lo nacional, y que afecta a todas las provincias por igual”.

Amado vinculó la expectativa de una respuesta rápida con el canal de diálogo institucional.

En sus palabras: “Nosotros tenemos, gracias a la gestión y al diálogo del gobernador Osvaldo Jaldo, una buena recepción en Nación y espero que tengamos una respuesta en forma inmediata en cuanto a lo económico”.

En el repaso de prioridades, el ministro planteó que el acceso a fondos es determinante para sostener proyectos ya iniciados, y enumeró frentes vinculados a vivienda e infraestructura.

“Esto nos sirve para el avance de las obras que se han empezado hace un tiempo ya en la provincia, que tienen que ver con la construcción de vivienda; eso, más allá de dar solución en lo habitacional, genera puestos de trabajo y algunas otras obras que están en marcha ya, como la reformulación del aeropuerto Benjamín Matienzo y las rutas a través de Vialidad”.

Prestaciones, PAMI y costos asumidos por la Provincia

Otro eje fue el peso de prestaciones que, según Amado, terminan cubriéndose con recursos provinciales a la espera de reintegros. Lo describió así: “Nosotros nos hacemos cargo de todos los medicamentos, los estudios indicados por los facultativos en cada uno de los casos, ya que los prestadores a veces no prestan los servicios que deberían, y de eso se hace cargo la Provincia, que luego debe pagar la Nación”.

En el mismo sentido, el funcionario mencionó la quita de aportes nacionales y su traslado a la Provincia: “Ha influido la quita de los subsidios al transporte y la quita del incentivo docente, ítems sobre los que la provincia se hizo cargo. Si sumamos todos esos conceptos, alrededor de cuatrocientos mil millones de pesos sería la deuda de la Nación con la Provincia”, detalló.

Finalmente, Amado sostuvo que el viaje de Abad busca destrabar recursos inmediatos para garantizar pagos y actualizaciones.

“El ministro fue ahora por noventa y cinco mil millones de pesos que estarían adeudando de forma inmediata, para poder seguir con los pagos en tiempo y forma, con la actualización bimestral de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor. En la provincia cada dos meses se siguen actualizando los salarios y hemos podido pagar el aguinaldo y el bono”.