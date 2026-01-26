Tucumán Central campeón del Torneo Regional Amateur de la Región NOA

Luego de salir empatado 3 a 3, en la serie de ida vuelta entre Tucumán Central y Talleres de Perico Jujuy, en los pènales salió ganando el club tucumano y está a un paso del Federal A.

En el partido de vuelta, de ayer en Jujuy, Tucumán Central perdió por 3-1 contra Talleres de Perico. En la serie de penales resultó 4 a 2 y el equipo de Villa Alem de esta ciudad salió campeón del Torneo Regional Amateur de la Región NOA.

Ahora debe esperar por el rival que saldrá de los campeones de las regiones que buscan el ascenso al Federal A.