Tucumán Central 1 Boroquimica 1

Tucumán Central y Boroquímica empataron 1 a 1 por la ida de la Semifinal del Torneo Regional. Bruno Medina de penal para Tucumán Central. El tanto del empate lo convirtió para los visitantes Axel Marin .

La revancha se jugará el próximodomingoen SaltaTucumán Central y Social Boroquímica de Campo Durán jugaron en la cancha ubicada en villa Alem de esta ciudad en el primer partido por la semifinal del Torneo Regional Amateurs con el arbitraje del catamarqueño Maximiliano Silcán Jeréz. El encuentro se jugó unicamente con hinchada local.