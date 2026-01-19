Tres muertos y dos heridos tras un despiste en la ruta 303

Un siniestro vial ocurrido este lunes 19 de enero de 2026 en la localidad de San Luis, al este de Tucumán, dejó un saldo de tres personas fallecidas y dos heridas, luego de que un Volkswagen Gol Trend terminara dentro de un canal de desagüe sobre la Ruta Provincial 303.

Accidente

Según la información policial difundida por la Unidad Regional Este, el auto circulaba en sentido oeste–este y, por motivos que aún se investigan, perdió el control, despistó y cayó al canal. Al llegar, personal de la Comisaría de Delfín Gallo constató el fallecimiento de un adulto y dos menores, mientras que otras dos personas fueron rescatadas con vida.

Heridos y contexto

Los sobrevivientes fueron trasladados con lesiones al Hospital de Los Ralos, donde permanecen asistidos. El hecho se dio en un escenario de lluvias intensas que viene complicando la transitabilidad en caminos del interior, por lo que se reiteró el pedido de circular con máxima precaución.