Transparencia en la distribución de fondos públicos

El operativo de entrega de la “Tarjeta Alimentaria Independencia”(TAI), que fue supervisado por el ministro Federico Masso, tuvo lugar en el ex Predio Ferial Norte, y fue organizado y llevado adelante por la Secretaría de Articulación Territorial, que coordina Josefina Zárate. Se informó que la próxima semana “continuará la entrega de la TAI según el cronograma establecido”. Además, “aseguraron que la tarjeta representa un eslabón clave en la cadena de seguridad nutricional, ya que no solo se amplió el monto de acreditación a $40.000, sino que continúa extendiendo su espectro de productos, y ahora permite adquirir cereales y derivados, leche, yogur, queso, aceites, grasas, legumbres, verduras, frutas, carnes, huevo, azúcar, y dulces”. Participaron también la directora de Políticas Alimentarias del Ministerio, Ana María Esparrell, junto a otros funcionarios y equipos técnicos de la cartera Social.

Zárate expresó:“Hoy estamos en el operativo de beneficiarios de San Miguel de Tucumán con DNI terminados en 0 y 1, y la verdad que ha sido un éxito la concurrencia, y ya muchos vecinos han podido acceder a su tarjeta. Este trabajo involucra a muchos de los empleados del Ministerio de diferentes áreas, ya que consideramos muy importante este dispositivo, que nos permite reforzar esta política pública que es la de garantiza no solo la seguridad alimentaria, sino también la posibilidad de que la gente pueda elegir sus alimentos de preferencia en cualquier negocio o supermercado”. Por su parte Esparrell remarcó que “aprovecho la posibilidad para recordarles a los titulares que tienen que traer su DNI original, más dos copias del mismo para poder acceder a la tarjeta. También contarles que a partir del martes 17 continuaremos con la terminación 2 y 3, el miércoles 4 y 5, y el jueves 6 y 7, para finalizar la semana posterior con las últimas terminaciones. En esta oportunidad el operativo se está llevando adelante en el ex Periodo Ferial Norte, frente a la terminal vieja, y no en el Complejo Belgrano como fueron las etapas anteriores”.

Desde el ministro hicieron referencia al trabajo articulado entre la Provincia con la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Tucumán (CASAT) y el Banco Macro. Destacaron que esta modalidad de trabajo permite “obtener datos útiles de hábitos de consumo y transparencia en la distribución de fondos públicos. El dispositivo es personal e intransferible, y otorga a los titulares del programa que venían recibiendo módulos de mercadería a través de organizaciones sociales, la posibilidad de comprar los alimentos en sus comercios de conveniencia”.