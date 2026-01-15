Tragedia en una colonia: secuestran cámaras y ordenan autopsia

La mañana del martes terminó en conmoción en Yerba Buena: un niño de 2 años murió luego de descompensarse en una colonia de vacaciones que funcionaba en un jardín maternal de la zona.

La principal hipótesis apunta a un atragantamiento mientras comía uvas, aunque la mecánica exacta del episodio quedó bajo investigación judicial.

Lo que se sabe del hecho

Según las primeras reconstrucciones, el incidente ocurrió cerca de las 10:15, en un establecimiento ubicado sobre calle Berutti al 800. Allí, adultos a cargo intentaron asistirlo con maniobras de RCP y se activó el pedido de ayuda médica.

El niño fue trasladado al Centro de Salud Municipal Ramón Carrillo, donde el equipo de guardia continuó con la reanimación. La directora del centro, Flavia Mole, señaló en declaraciones a medios locales: “El niño ingresó sin vida, en paro cardiorrespiratorio”.

Qué investiga la Fiscalía

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios de Feria, conducida por María del Carmen Reuter, que dispuso medidas para reconstruir la secuencia y determinar responsabilidades.

Entre otras acciones, se ordenó la autopsia y el secuestro de documentación y registros de cámaras del lugar para verificar habilitaciones y establecer cómo se desarrolló la emergencia.

En el procedimiento trabajaron peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y se desplegó acompañamiento para quienes estaban en el establecimiento al momento del hecho, según la información difundida en el marco de la investigación.