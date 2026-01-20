Temporal en Tucumán: Acevedo reunió al gabinete para coordinar acciones

El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, reunió en Casa de Gobierno a integrantes del gabinete para coordinar acciones ante las consecuencias de las tormentas registradas en distintos puntos de Tucumán.

Participaron los ministros Federico Masso (Desarrollo Social), Marcelo Nazur (Obras Públicas), Luis Medina Ruiz (Salud) y Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad), junto al director de Defensa Civil, Ramón Imbert, y secretarios de Estado.

Tras el encuentro, Masso resumió que la reunión buscó ordenar y sostener el trabajo conjunto entre ministerios y reparticiones ante una emergencia climática que se viene extendiendo en el tiempo.

El titular de Desarrollo Social de la provincia remarcó que, hasta el momento, no hubo evacuados, y que los equipos siguen con controles permanentes, especialmente en el seguimiento de ríos y en la asistencia cuando las condiciones meteorológicas lo permiten.

El ministro detalló que se cerraron tareas de asistencia en Las Talitas y Tafí Viejo, y que el operativo se despliega ahora en La Cocha, con intervenciones también en Graneros.

Señaló que el sur y el este fueron las zonas más comprometidas y destacó que el funcionamiento de canales en la capital ayudó a evitar anegamientos y evacuaciones.

Por su parte, Imbert indicó que continúan afectadas rutas y caminos, en especial los de montaña: mencionó la ruta 307 (zona de Tafí del Valle) y la 338 (camino a San Javier) con sectores comprometidos por las lluvias.

El funcionario explicó que el despeje avanza en coordinación con Vialidad Provincial y Obras Públicas, sujeto a las condiciones del terreno, y que se mantiene el monitoreo permanente aun cuando no se prevean alertas inmediatas para los próximos días.