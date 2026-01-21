Temporal en el Este: operativo sanitario y social

Después del temporal que golpeó a localidades del este tucumano, el sistema de salud desplegó un operativo sostenido para llegar a hogares anegados y espacios de evacuación.

La prioridad está puesta en controles médicos, reposición de tratamientos interrumpidos y contención emocional para familias que atravesaron pérdidas materiales.

Operativo territorial y coordinación interministerial

Agentes sociosanitarios, médicos y enfermeros del Área Operativa Este recorren la zona afectada y visitan viviendas y escuelas utilizadas como refugio. El dispositivo se realiza de manera coordinada con el Ministerio del Interior, a cargo de Darío Monteros, con foco en respuesta inmediata y seguimiento de casos.

Los Gómez, bajo refuerzo sanitario

La médica del CAPS Villa Fiad, Rosario Lara, explicó que el volumen de la emergencia obligó a reforzar la atención, especialmente en Los Gómez: “Hemos asistido y contenido a la gente que sufrió inundaciones, con mucha necesidad, no solo en lo material, sino también en la atención de la salud. Atendimos a pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes, que muchas veces dejaron su medicación en sus hogares y hoy necesitan control y acompañamiento”.

También remarcó la importancia de la contención emocional por el estrés que deja la pérdida del hogar.

En la misma línea, la agente sociosanitaria Karina Gómez subrayó el rol del equipo en contingencias: “Nuestra tarea es visitar a las familias, aconsejarlas y resguardar la integridad física, sobre todo de niños, adultos mayores, embarazadas y pacientes críticos. También debemos contener emocionalmente, porque la pérdida material afecta profundamente”, y señaló que el acompañamiento sigue tanto en los centros de evacuación como en el regreso a las casas.

Por su parte, la enfermera del CAPS Los Gómez, María Isabel Molina, precisó que la zona cuenta con 925 habitantes y que, tras el temporal, 22 personas permanecen evacuadas en la escuela, mientras otras familias se alojan en viviendas de parientes.

“Hay pacientes con enfermedades crónicas, como diabéticos e hipertensos, que están siendo controlados. Extendimos el horario de atención por la emergencia y contamos con el apoyo permanente de los agentes sanitarios”, indicó.