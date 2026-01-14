Talleres de Verano 2026: más de 100 chicos participaron en una jornada en El Sifón

En el marco de la agenda de verano del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán, se realizó una nueva jornada de los Talleres de Verano 2026 en el barrio El Sifón, con actividades recreativas para infancias y participación comunitaria.

La propuesta tuvo como sede el merendero “A Todo Pulmón” y se desarrolló a través de la Secretaría de Articulación Territorial y Desarrollo Local, a cargo de Elisa Josefina Zarate.

La jornada reunió a más de 100 niños y niñas de la zona y de localidades aledañas, con una grilla centrada en el juego, el arte y la expresión.

Entre las propuestas se destacaron juegos de agua, peloteros, música en vivo y talleres de murga, arte y pintura, y expresión corporal, con acompañamiento de familias y referentes barriales.

La actividad fue promovida por la cartera social que conduce Federico Augusto Masso. Además del ministro, participaron la directora de Articulación Territorial, Silvia Quiroga; el concejal por San Miguel de Tucumán, Gastón Gómez; y la encargada del merendero, María Estrada, junto a los chicos, chicas y sus familias.

Talleres de Verano 2026: recreación y cuidado

Los Talleres de Verano 2026 se plantean como espacios de sano esparcimiento en el territorio, con propuestas que buscan sostener la convivencia y ofrecer actividades recreativas durante el receso, fortaleciendo redes comunitarias en barrios y localidades.