Tafí del Valle suma viviendas y proyecta más obras

En plena temporada de verano, Tafí del Valle fue testigo de una jornada especial: el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó la entrega de siete viviendas construidas mediante el programa PROMAT, una intervención pensada para familias que atravesaban situaciones de vulnerabilidad social.

La obra se concretó a partir de un esquema de cooperación entre el IPVyDU y el Municipio, con tareas distribuidas entre asistencia técnica, provisión de materiales y mano de obra local.

En el acto, Jaldo insistió en que el crecimiento de la villa debe sostenerse con reglas claras y planificación: “Queremos lo mejor para Tafí del Valle, pero queremos un crecimiento totalmente planificado, donde se respete la propiedad privada y, fundamentalmente, donde tengamos un crecimiento organizado entre el Estado provincial, municipal y los vecinos que viven los 365 días del año en Tafí, y los que nos visitan en temporada”, expresó.

En el mismo tono, dejó un mensaje a la comunidad y a quienes llegan por vacaciones: “Hoy venimos, de alguna manera, a apoyarlos a todos para que pasen unas felices vacaciones”.

PROMAT: un esquema de trabajo compartido

El interventor del IPVyDU, Hugo Cabral, describió el impacto inmediato de la entrega y puso el foco en el destino social de la política habitacional: “Resolvimos el problema a siete familias que se encontraban en una situación de alta vulnerabilidad social”.El ministro del Interior, Darío Monteros, explicó cómo se instrumenta el programa PROMAT en el territorio: “se forma a partir de un convenio con el Instituto de la Vivienda, que aporta los materiales, y los municipios y las comunas suman la mano de obra”.

En esa línea, remarcó que llevar soluciones a cada punto de Tucumán forma parte del rumbo central de la gestión.Cabral también detalló la lógica operativa del plan y la coordinación con gobiernos locales: “Con este programa que se articula con intendentes y comisionados, en este caso con la Municipalidad de Tafí del Valle, el instituto aporta la asistencia técnica y los materiales, y el municipio aporta la mano de obra”.

Más obras en marcha

La política habitacional, según informó el interventor del IPVyDU, no se limita a esta entrega: “En estos momentos tenemos 1.815 viviendas en ejecución en toda la provincia y a eso le vamos a sumar nuevos proyectos durante el año”.

Durante la actividad estuvieron el vicegobernador Miguel Acevedo; el intendente Francisco Caliva; los ministros Darío Monteros, Eugenio Agüero Gamboa y Luis Medina Ruiz; el Fiscal de Estado Adjunto Raúl Ferrazzano; el interventor del IPVyDU, Hugo Cabral; el jefe y subjefe de Policía Joaquín Girvau Olleta y Roque Yñigo; los legisladores Marcelo Herrera, Alberto Olea, Walter Herrera, Sara Lazarte y

Durante la actividad estuvieron el vicegobernador Miguel Acevedo; el intendente Francisco Caliva; los ministros Darío Monteros, Eugenio Agüero Gamboa y Luis Medina Ruiz; el Fiscal de Estado Adjunto Raúl Ferrazzano; el interventor del IPVyDU, Hugo Cabral; el jefe y subjefe de Policía Joaquín Girvau Olleta y Roque Yñigo; los legisladores Marcelo Herrera, Alberto Olea, Walter Herrera, Sara Lazarte y Roberto Moreno; y el interventor del IPLA, Dante Loza.