Sobreseimiento de los ex jugadores de Velez Sarfield

La Justicia de Tucumán ordenó el sobreseimiento de los ex jugdores de Velez Sarfield, Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín Bobadilla en la causa por el presunto abuso de una joven periodista ocurrido luego de un partido entre Atlético Tucuman y la entidad de Liniers, en marzo de 2024, en esta ciudad.

La resolución del juez Augusto Paz Almonacid integrante del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Capital, puntualizó que “El hecho no constituye delito”.

El abogado defensor de uno de los jugadores, doctor Carlos Baaclini justificó el fallo señalando que “hubo inexistencia del hecho y consentimiento, algo que quedó claramente probado en el expediente”Por su parte los abogados de la querella dijeron que apelarán el fallo de Paz Almonacid