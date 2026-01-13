Simoca suma un moderno barrio de 178 viviendas

La construcción de un nuevo complejo habitacional de 178 viviendas en Simoca avanza en plena etapa de ejecución y empieza a reconfigurar la trama urbana de la ciudad.

El emprendimiento busca dar respuesta al déficit habitacional en el sur tucumano y se presenta como una obra estratégica para el interior provincial, con impacto directo en el acceso a un hogar y en la dinámica económica local.

Infraestructura y servicios

El proyecto no se limita a la edificación de las unidades habitacionales. También incluye la infraestructura complementaria necesaria para un entorno habitable y moderno, con servicios que permitan consolidar el barrio y acompañar el crecimiento ordenado de la zona.

Supervisión técnica y coordinación institucional

La gestión y el seguimiento técnico están a cargo del Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, conducido por el ingeniero Marcelo Nazur, junto con el interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), arquitecto Hugo Cabral, con el objetivo de asegurar estándares de calidad y cumplimiento de plazos.

“Transformar realidades”

En ese contexto, el ministro Marcelo Nazur se refirió al avance del emprendimiento y al alcance social del proyecto: “estamos muy conformes con el ritmo que viene llevando la obra de las 178 viviendas en Simoca”.

“Estas casas representan el futuro de 178 familias simoqueñas que podrán cumplir el sueño del hogar propio en un entorno con servicios. Seguiremos trabajando con firmeza para que el interior de Tucumán siga creciendo con infraestructura de calidad”.