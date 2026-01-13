Simoca suma un moderno barrio de 178 viviendas

La construcción de un nuevo complejo habitacional de 178 viviendas en Simoca avanza en plena etapa de ejecución y empieza a reconfigurar la trama urbana de la ciudad.
El emprendimiento busca dar respuesta al déficit habitacional en el sur tucumano y se presenta como una obra estratégica para el interior provincial, con impacto directo en el acceso a un hogar y en la dinámica económica local.
Infraestructura y servicios
El proyecto no se limita a la edificación de las unidades habitacionales. También incluye la infraestructura complementaria necesaria para un entorno habitable y moderno, con servicios que permitan consolidar el barrio y acompañar el crecimiento ordenado de la zona.
Supervisión técnica y coordinación institucional
La gestión y el seguimiento técnico están a cargo del Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, conducido por el ingeniero Marcelo Nazur, junto con el interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), arquitecto Hugo Cabral, con el objetivo de asegurar estándares de calidad y cumplimiento de plazos.
“Transformar realidades”
En ese contexto, el ministro Marcelo Nazur se refirió al avance del emprendimiento y al alcance social del proyecto: “estamos muy conformes con el ritmo que viene llevando la obra de las 178 viviendas en Simoca”.