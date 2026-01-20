Simoca: ayuda a familias afectadas por anegamientos

Las lluvias de las últimas horas volvieron a poner a prueba a varias localidades del interior tucumano.

En la comuna rural de Atahona, el agua avanzó sobre sectores bajos y complicó caminos, mientras equipos provinciales y municipales ajustaban la asistencia y revisaban qué obras pueden ayudar a mitigar futuros anegamientos.

Este mediodía, el ministro de Interior, Darío Monteros, recorrió la zona junto al ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, para supervisar puntos críticos y coordinar tareas de respuesta. La visita incluyó también al intendente de Simoca, Elvio Salazar; al comisionado comunal de Atahona, Nicolás Racedo Hohl; y al comisionado de Villa Chicligasta, José Emilio González. Según se informó, se relevaron áreas anegadas y se evaluó el impacto del drenaje de ríos y canales en el departamento.

Se coordinó asistencia y se proyectaron intervenciones para reducir el impacto de futuras crecidas.

Al describir el cuadro hídrico, el ministro Monteros señaló: “El Programa Pre-lluvia ayudó a menguar la situación; si no, hoy no estaríamos hablando de anegaciones, sino de inundaciones en las casas, como sucedió en 2017. Por instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo, hemos querido venir a supervisar que se asista a las familias que quedaron anegadas”, y agregó que Obras Públicas evaluó trabajos futuros para reducir el impacto en la jurisdicción.

Caminos bajo agua y evaluación técnica

Por su parte, Nazur indicó que “Estamos en Atahona evaluando la situación. La semana pasada hasta hoy hemos tenido lluvias extraordinarias y este fenómeno ha superado la media del mes de enero ampliamente”, y precisó que no hubo rutas cortadas ni familias aisladas, aunque sí caminos anegados por la cantidad de agua caída.

Asistencia y base operativa

Desde el municipio, Salazar remarcó: “El ministro de Interior ha dispuesto hacer una base operativa en Simoca para recibir los recursos para ayudar a la gente, como alimentos, colchones, agua y lo que necesiten”, con el objetivo de alcanzar cada zona afectada.

A nivel local, Racedo Hohl detalló: “Tenemos dos familias evacuadas a otros domicilios y las demás personas permanecen en sus hogares, asistidos por la comuna de forma permanente”, y valoró el envío de una retroexcavadora por parte del Ministerio de Interior para trabajos de emergencia y para reducir el impacto de la crecida.