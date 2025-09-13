Vía Tucumán

“Semana del Artista”

En la Facultad de Artes de la UNT

Yanina Elizabeth Vega

13 de septiembre de 2025,

La Universidad Nacional de Tucumán pondrá en marcha la “Semana del Artista” desde el próximo lunes y, hasta el viernes inclusive, y Facultad de Artes, se convertirán en un verdadero laboratorio artístico.

En Medios UNT se informó que “el público tendrá la oportunidad de acceder de manera libre y gratuita a una amplia variedad de actividades que van desde la luthería y el diseño de interiores hasta la danza, el teatro y la sonorización”. Explicaron que “cada propuesta está pensada para abrir nuevas puertas de exploración: talleres participativos, muestras en vivo, clases abiertas, exhibiciones de obras y puestas escénicas que integran distintas disciplinas”.

La Semana del Artista también articula con otros actores del ámbito cultural: artistas, curadores, gestores, investigadores e instituciones que suman su mirada y experiencia.

El resultado es un programa diverso que incluye exposiciones, talleres, conversatorios, experiencias participativas y actividades formativas en distintos puntos de la provincia”, agregó la información.

