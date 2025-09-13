La Universidad Nacional de Tucumán pondrá en marcha la “Semana del Artista” desde el próximo lunes y, hasta el viernes inclusive, y Facultad de Artes, se convertirán en un verdadero laboratorio artístico.

En Medios UNT se informó que “el público tendrá la oportunidad de acceder de manera libre y gratuita a una amplia variedad de actividades que van desde la luthería y el diseño de interiores hasta la danza, el teatro y la sonorización”. Explicaron que “cada propuesta está pensada para abrir nuevas puertas de exploración: talleres participativos, muestras en vivo, clases abiertas, exhibiciones de obras y puestas escénicas que integran distintas disciplinas”.

La Semana del Artista también articula con otros actores del ámbito cultural: artistas, curadores, gestores, investigadores e instituciones que suman su mirada y experiencia.

El resultado es un programa diverso que incluye exposiciones, talleres, conversatorios, experiencias participativas y actividades formativas en distintos puntos de la provincia”, agregó la información.