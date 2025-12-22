Seguridad en Yerba Buena: operativos de fin de año, verano y capacitaciones

Con eje en la prevención y el refuerzo del patrullaje durante fin de año y vacaciones, el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa mantuvo una reunión de trabajo con autoridades del Municipio de Yerba Buena para evaluar lo realizado en 2025 y coordinar el despliegue de los próximos meses en la “Ciudad Jardín”.

Del encuentro participó la secretaria de Seguridad municipal Iliana Doulot, y se trabajó sobre el esquema de operativos de diciembre (plan “Felices Fiestas”) y de enero (operativos de vacaciones), además de nuevas acciones de coordinación con la Policía de Tucumán y la Guardia Urbana Municipal (GUM).

Balance de 2025 y operativos de “Felices Fiestas”

Tras la reunión, Agüero Gamboa destacó el trabajo articulado con los gobiernos locales y señaló: “Hoy mantuvimos una reunión con la secretaria de Seguridad del municipio de Yerba Buena, donde tenemos una muy buena relación, igual que con todos los otros municipios, trabajamos en forma conjunta, en equipo, por el bien de todos los tucumanos”, expresó el funcionario.

Asimismo señaló: “Charlamos sobre un balance que realizamos durante el año, después tuvimos algunos intercambios de ideas para fortalecer el plan de Seguridad, en lo que tiene que ver con Yerba Buena, y el plan de Felices Fiestas”.

En esa línea, agregó: “Le explicamos a ella y su equipo cuál es el plan para Yerba Buena, con respecto a Felices Fiestas, las vacaciones, donde trabajaremos en forma coordinada con el municipio de Yerba Buena, como lo hacemos con cada uno de los municipios”.

También afirmó: “Seguiremos trabajando en equipo por el bien de todos los tucumanos, como nos pide nuestro gobernador Osvaldo Jaldo”, sostuvo Agüero Gamboa.

Capacitaciones previstas para la GUM

El ministro indicó que la reunión dejó además una agenda de formación para el año próximo: “Fue una muy buena reunión, fructífera, y también hemos planificado capacitaciones para los vigías de la GUM por parte de la Policía de Tucumán para el año que viene”.

La agenda municipal: diciembre, enero y enfoque turístico

Doulot valoró el encuentro y el vínculo institucional: “Esta reunión es una muy buena sensación. Nosotros tenemos una muy buena relación con el ministro de Seguridad. Trabajamos en conjunto. Siempre se ha trabajado junto en seguridad. Creo que ese es el éxito de Yerba Buena”.

Luego explicó el objetivo del encuentro y el calendario de trabajo inmediato: “Esta reunión era un poco para hacer un balance de todo el año, para ver cómo se va a trabajar el año que viene, pero sobre todo en diciembre, que es el momento donde están los operativos de Felices Fiestas, y en enero, donde están los operativos de vacaciones”, indicó.

“Cada vez más se convierte en una ciudad turística”.

Sobre el trabajo territorial, Doulot señaló: “Nosotros trabajamos con la Policía de Tucumán coordinadamente, hacemos reuniones con los comisarios, entonces el despliegue de la Guardia Urbana junto con la Policía hace que potenciemos la efectividad de la respuesta”.

También detalló el esquema de vigilancia y herramientas tecnológicas: “Estamos llegando a las 300 cámaras en el municipio, tenemos nuestro Centro de Monitoreo, nuestro programa exitosísimo que viene siendo el de Ojos en Alerta”.

“El vecino es el que nos llama, el vecino es el que advierte, son nuestros ojos en la calle, es exitoso porque tenemos una respuesta rápida”.

Finalmente, explicó el mecanismo de respuesta integrada: “Esa respuesta rápida es porque en el centro de Monitoreo existe un guardia urbano, existe un policía, y desde ahí se despliega la ayuda. Quien llega a ayudar al vecino es el que está más cerca, porque ”, concluyó.