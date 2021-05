Muchos interrogantes suelen pasar por la cabeza de los deportistas cuando está llegando la hora del retiro. No es fácil tomar la decisión pero es bueno saber el momento indicado para hacerlo.

Para Santiago Pérez, ser el segunda línea de Tucumán Lawn Tennis Club, por más de una década, fue darlo todo y mucho más, como lo expresó en su cuenta de Instagram, donde jugadores y amigos le desearon lo mejor. Entre ellos, Roberto Tejerizo, Gabriel Ascárate, Tomás Albornoz y Domingo Miotti.

“Se te cruza todo por la cabeza, pero las ganas, el cuerpo, la mente y el tiempo, ya de grande, se pone muy cuesta arriba. Y uno siente que a esta edad lo dio todo. Hoy en día el rugby demanda muchísimo tiempo y cada vez es más profesional que amateur. El rugby es un modo de vida. Te enseña a respetar al rival, a saber ganar sobre todo y a perder también. Y el compromiso que uno entrega al grupo y al club, para estar. Significa todo. La forma de vivir, de criar a mis hijos. Es todo en mi vida”, resaltó orgulloso.

“Taty” tiene presente a la ovalada desde muy chico por su familia. El rugby llegó por parte de mamá y papá, desde el inicio. Y después por sus primos y tíos.

Santiago "Taty" Pérez se retira del rugby. Foto: Sandra Lezana Guerrero.

Con el correr de los años encontró a mucha gente que lo acompañó desde la experiencia y fueron claves a la hora de su desempeño.

“Primero quiero agradecer a todas esas personas que te ayudan y hacen todo así uno entre a la cancha a jugar. Orly, Villa René, Andrés Rodríguez, “Enano” Frau y todos los preparadores físicos. Tengo para nombrar a muchos. Por ejemplo, Bernardo Urdaneta, Bernabé Alzabe, Martín Lazarte, “Pepe” Chavanne, Suley Gómez, como entrenadores. Y como jugadores a Manino Mentz, “Araña” Cipulli, los hermanos Chavanne y Cáceres, Tiburcio Sanz fueron mis referentes desde chico. Lucas Ferro, Patricio Argüello y Mariano Cipulli me dieron toda la confianza para jugar en Primera División”, expresó agradecido e hizo una aclaración: “yo en este deporte tengo un solo ídolo y es Ignacio Haustein”.

Santiago, además de jugar 14 años en su querido Lawn Tennis, también tuvo participaciones en Los Naranjas. En el Argentino del 2017, un amistoso en 2018 contra Brasil y en 2019 amistoso en Paraguay.

Pero el año pasado, cuando comenzó la pandemia y todos tuvieron que parar sus respectivas funciones, al rugbier de 32 años le interesaron otros deportes. “Encontré para rellenar ese hueco, el enduro que me gustó mucho. Y como actividad física en la semana, el boxeo”, dijo.

El enduro fue uno de sus maneras de seguir en el deporte durante la pandemia. Foto de Instagram.

En su casa del Barrio Altos de Cebil, con su esposa Jimena y sus pequeños hijos, Santiago de tres años y Malena de uno, “Taty”, mientras espera el gran partido del sábado ante Natación y Gimnasia, cuenta lo feliz que fue estos años y el nuevo rol que tendrá en los “Benjamines”.

“Hago un balance muy positivo. Estoy muy contento por estos años de rugby donde me tocó aprender y enseñar lo vivido. Me gustaría devolverle al club todo lo que me dio como jugador y por eso estaré muy ligado al rugby infantil, donde llevo a mi hijo. Lawn Tennis es mi segunda casa, es donde soy yo. El el lugar donde conocí mis amigos y mi familia”, finalizó emocionado.