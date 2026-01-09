Saneamiento intensivo en autopista y Ruta 9

El Gobierno de Tucumán puso en marcha un operativo intensivo de saneamiento, limpieza y desmalezamiento en los principales portales de ingreso a San Miguel de Tucumán.

Las tareas comenzaron tras una reunión de coordinación entre áreas del Ministerio de Obras Públicas y se concentran en tramos de la autopista y la Ruta 9, desde el sector sur de la ciudad hasta el acceso norte a la altura de Tafí Viejo, con el objetivo de mejorar visibilidad y seguridad vial.

La intervención abarca un corredor de alta circulación, clave para miles de tucumanos que transitan diariamente por estas arterias. El plan apunta a reforzar condiciones de higiene y orden en laterales y banquinas, reduciendo riesgos vinculados a vegetación alta y acumulación de residuos.

Qué trabajos se están realizando en el corredor

Las cuadrillas trabajan en el corte de vegetación en banquinas, el retiro de residuos acumulados y el despeje de zonas críticas para la circulación.

La mejora no solo busca una mejor imagen urbana, sino también prevenir incidentes en un área de alta densidad vehicular, donde el estado de los laterales influye en la seguridad y en la calidad ambiental del entorno.

La reunión de coordinación se realizó bajo la conducción del ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, ingeniero Marcelo Nazur, y fue encabezada por el secretario de Obras Públicas, ingeniero Jorge Chrestia.

Participaron el secretario de Saneamiento y Mejoramiento de Espacios Públicos, Carlos “Alito” Assan; el director de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), ingeniero Pablo Díaz; y el administrador del Ente de Infraestructura Comunitaria, Armando “Cacho” Cortalezzi.

Tras el inicio de las tareas, el secretario Jorge Chrestia subrayó el enfoque interinstitucional y la rapidez del despliegue: “por instrucción directa del gobernador Osvaldo Jaldo y bajo los lineamientos del ministro Marcelo Nazur, hoy nos reunimos para pasar a la acción sin demoras. Hemos coordinado la logística entre Vialidad, Saneamiento y el Ente de Infraestructura para realizar un trabajo de fondo. La prioridad es que los ingresos a nuestra ciudad estén en condiciones óptimas; por eso, una vez finalizada la planificación, los equipos y la maquinaria ya están desplegados en el territorio trabajando para el vecino”.