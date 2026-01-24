San Martín recibió a la escuelita “Los Cirujas” de Santiago del Estero

El Club Atlético San Martín recibió en a una delegación de la escuelita de fútbol “Los Cirujas”, de Santiago del Estero, en una una jornada especial junto a integrantes del plantel profesional.

Durante el encuentro, los chicos compartieron un momento con los jugadores, se sacaron fotos y se llevaron camisetas firmadas.

La visita fue presentada como una experiencia de cercanía entre el club y las infancias que se forman en el fútbol barrial, con un espacio de intercambio y recuerdos para quienes sueñan con vestir los colores del equipo.

Además de las imágenes y el contacto directo con los futbolistas, el club entregó camisetas firmadas, un detalle que convirtió la tarde en un recuerdo inolvidable para la escuelita.