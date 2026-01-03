San Martín difundió en el primer día del año las 4 altas y las 12 bajas para el 2026 . En ese sentido se informó lo siguiente sobre los jugadores que continuarán en la entidad: “Desde el Club Atlético San Martín informamos con alegría que estos jugadores de la casa, que sienten nuestros colores y llevan tiempo defendiendo nuestra camiseta, han renovado su vínculo para la próxima temporada”:
• Leonardo Monroy
• Gonzalo Rodríguez
• Nicolás “Chuny” Moreno
• Juan Jaime
Luego puntualiza el comunicado: “La base está y el compromiso sigue intacto”.
Por otra parte desde el club de la Ciudadela señalaron que los siguientes jugadores finalizaron su contrato y dejaron de pertenecer a la institución:
• Agustín Prokop
• Gustavo Abregú
• Juan Cruz Esquivel
• Martín Pino
• Tomás García
• Nicolás Carrizo
• Ulises Vera
• Hernán Zuliani
• Mauro Osores
• Axel Bordón
• Matías Ignacio García
San Martín dió a conocer las altas y bajas en el plantel para el 2026