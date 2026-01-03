San Martín dió a conocer las altas y bajas en el plantel para el 2026

San Martín difundió en el primer día del año las 4 altas y las 12 bajas para el 2026 . En ese sentido se informó lo siguiente sobre los jugadores que continuarán en la entidad: “Desde el Club Atlético San Martín informamos con alegría que estos jugadores de la casa, que sienten nuestros colores y llevan tiempo defendiendo nuestra camiseta, han renovado su vínculo para la próxima temporada”:

• Leonardo Monroy

• Gonzalo Rodríguez

• Nicolás “Chuny” Moreno

• Juan Jaime

Luego puntualiza el comunicado: “La base está y el compromiso sigue intacto”.

Por otra parte desde el club de la Ciudadela señalaron que los siguientes jugadores finalizaron su contrato y dejaron de pertenecer a la institución:

• Agustín Prokop

• Gustavo Abregú

• Juan Cruz Esquivel

• Martín Pino

• Tomás García

• Nicolás Carrizo

• Ulises Vera

• Hernán Zuliani

• Mauro Osores

• Axel Bordón

• Matías Ignacio García

