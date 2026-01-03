Vía Tucumán

San Martín dió a conocer las altas y bajas en el plantel para el 2026

“La base está y el compromiso sigue intacto”

Yanina Elizabeth Vega

3 de enero de 2026,

San Martín dió a conocer las altas y bajas en el plantel para el 2026
"La base está y el compromiso sigue intacto".

San Martín difundió en el primer día del año las 4 altas y las 12 bajas para el  2026 . En ese sentido se informó lo siguiente sobre los jugadores que continuarán en la entidad: “Desde el Club Atlético San Martín informamos con alegría que estos jugadores de la casa, que sienten nuestros colores y llevan tiempo defendiendo nuestra camiseta, han renovado su vínculo para la próxima temporada”:

• Leonardo Monroy

• Gonzalo Rodríguez

• Nicolás “Chuny” Moreno

• Juan Jaime

Luego puntualiza el comunicado: “La base está y el compromiso sigue intacto”.

Por otra parte desde el club de la Ciudadela señalaron que los siguientes jugadores finalizaron su contrato y dejaron de pertenecer a la institución:

• Agustín Prokop

• Gustavo Abregú

• Juan Cruz Esquivel

• Martín Pino

• Tomás García

• Nicolás Carrizo

• Ulises Vera

• Hernán Zuliani

• Mauro Osores

• Axel Bordón

• Matías Ignacio García

San Martín dió a conocer las altas y bajas en el plantel para el 2026

Renovo su vínculo para la próxima temporada.
Renovo su vínculo para la próxima temporada.
Nicolas Moreno renovo su vínculo para la próxima temporada
Nicolas Moreno renovo su vínculo para la próxima temporada
Juan Jaime renovo su vínculo para la próxima temporada
Juan Jaime renovo su vínculo para la próxima temporada

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS