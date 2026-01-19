Rutas afectadas y ríos al límite: el operativo de monitoreo se mantiene activo

El temporal de lluvias que atraviesa Tucumán obligó a activar un seguimiento permanente de rutas, ríos y zonas urbanas con complicaciones.

Desde el domingo por la tarde, el Comité de Emergencia concentra el monitoreo y la coordinación operativa, con reportes que incluyen cortes preventivos, calzadas anegadas, árboles caídos y desbordes. En ese marco, se informó que anoche el río Lules alcanzó su límite máximo.

Rutas provinciales: cortes, agua en calzada y derrumbes

El relevamiento oficial marcó puntos críticos en distintos corredores:

RP 307 (km 9/10, antes de Las Mesadas – Santa Lucía): se detectó un socavón que afectó media calzada ; piden circular con extrema precaución.

RP 303 (Delfín Gallo – Los Ralos): abundante agua sobre la calzada.

RP 304 (El Chañar – El Espinillo – Macomita – Mariño): condiciones similares, con recomendación de precaución.

RP 338: Villa Nougés – San Pablo (km 28): un árbol caído obstaculizó el borde; el tránsito permanece cortado . Rotonda Yerba Buena – San Javier: corte total por otro árbol caído.

RP 321 (Quebrada de Lules): corte total por desborde del río Lules .

RP 329 (km 30, Ciudadcita): desborde del río Medina ; recomiendan circular con precaución.

RP 334 (La Cocha – Los Pizarros): mucha agua en calzada .

RP 340 (Portezuelo – empalme RP 341): derrumbes menores y trabajos en la zona para asegurar la circulación.

Rutas nacionales: cierre preventivo en la RN 40

También se confirmó un corte preventivo sobre la Ruta Nacional 40 en dos sectores: el ingreso a Colalao del Valle (zona del río Hombre Muerto) y a la altura del km 4305, por crecidas de cursos de agua.

Complicaciones urbanas y medidas locales

En el plano urbano, se reportaron incidentes vinculados al agua acumulada y a daños por el temporal:

En Delfín Gallo (Cruz Alta) , se registró acumulación de agua en calles y la caída de una columna de alumbrado público.

En Los Ralos, se dispuso el corte total de la RP 303, impidiendo el paso vehicular.

Santa Ana: protocolo por crecida y centro de evacuados

En Santa Ana, por la fuerte crecida del río Chico en Colonia 1, se activó el protocolo por anegamientos y se habilitó un centro de evacuados en la escuela de Villa Hileret, mientras los equipos trabajaron ante la posibilidad de nuevas evacuaciones. En paralelo, desde Defensa Civil de Aguilares se pidió reforzar la prevención en el puente viejo del río Chico, con presencia de personal motorizado.

En este marco climático, las autoridades insistieron en respetar indicaciones, evitar circular por zonas afectadas y seguir la información por canales oficiales mientras continúan el monitoreo y las tareas de asistencia.