Ruta 307: precaución máxima en la zona de Santa Lucía

El temporal que afecta a distintos puntos de Tucumán mantiene bajo monitoreo permanente a los equipos del Comité de Emergencia, y entre los puntos más sensibles aparece la Ruta Provincial 307, una vía clave hacia los Valles.

Según el último reporte operativo, a la altura del kilómetro 9/10, en el tramo previo a Las Mesadas, en la zona de Santa Lucía, se detectó un socavón que comprometió media calzada. Por ese motivo, se solicitó circular con extrema precaución, reducir la velocidad y respetar las indicaciones en el lugar.

El seguimiento se sostiene de manera coordinada entre áreas técnicas y operativas, con foco en prevenir incidentes y mantener informada a la población mientras continúan las lluvias y el estado del terreno puede cambiar en pocas horas.