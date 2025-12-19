Río Seco: Osvaldo Jaldo entregó viviendas y habilitó obras

En una jornada de trabajo en Río Seco, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó la entrega de 26 viviendas correspondientes a la segunda etapa del barrio 132 Viviendas y, luego, inauguró obras de infraestructura y espacios comunitarios: el pavimento de la calle Córdoba, el Paseo Independencia y un nuevo salón cultural destinado a actividades barriales.

La actividad reunió a funcionarios provinciales y autoridades locales, en una agenda que combinó políticas habitacionales, mejoras viales y nuevos ámbitos para el encuentro social.

Según se informó, las 26 casas entregadas se suman a las 24 otorgadas con anterioridad, alcanzando así 50 viviendas entregadas en el marco del barrio 132 Viviendas.

En su discurso, el gobernador afirmó: “Hemos venido esta tarde, ya finalizando este 2025, a entregar viviendas. Hoy hemos entregado, de un barrio de 132, la vivienda número 50. El resto sigue en ejecución. Es un barrio que ha estado parado más de seis o siete años y nosotros lo hemos reactivado y lo hemos puesto en funcionamiento”.

Pavimento para tránsito pesado: casi mil metros de hormigón

En materia de infraestructura vial, el mandatario provincial se refirió a la habilitación del pavimento de la calle Córdoba, desde la ex ruta nacional 38 hasta el ingenio La Providencia.

Allí sostuvo: “Hemos inaugurado oficialmente este ingreso, uno de los principales que viene de la ruta 38 hasta el ingenio Providencia. Son más de casi mil metros, un kilómetro, de hormigón, pensado para tránsito pesado. Con esto hemos venido a solucionar un problema de años que tenía la gente”.

La jornada incluyó, además, la inauguración del Paseo Independencia y de un salón cultural.

En su mensaje, el Gobernador remarcó: “Qué mejor que tener el techo propio, qué mejor que tener el acceso principal pavimentado y luego un centro cultural y un paseo para que la familia sea un punto de encuentro y para que nuestros chicos puedan realizar actividades culturales y deportivas”.

Acompañamiento institucional y presencia en territorio

En la visita, Jaldo llegó acompañado por el ministro del Interior Darío Monteros, el ministro de Obras Públicas Marcelo Nazur, la ministra de Educación Susana Montaldo, el comisionado comunal de Río Seco Luis Mendoza, los intendentes Elvio Salazar (Simoca), Francisco Caliva (Tafí del Valle) y Bruno Romano (Juan Bautista Alberdi), los legisladores Francisco Serra, Gerónimo Vargas Aignasse, Carlos Funez, Nancy Bulacios, Alejandro Figueroa, Marcelo Herrera y Patricia Lizarraga, el interventor del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) Hugo Cabral, el secretario de Saneamiento y Mejoramiento de Espacios Públicos Carlos “Alito” Assán, el titular de la UOCRA Tucumán David Acosta, el secretario general del SITRAVI José Ramos, además de concejales y comisionados comunales.

Lo que dijeron los funcionarios y referentes

El ministro Monteros afirmó: “Hoy se entregaron 50 viviendas de un barrio de 132 que venía parado hace más de ocho años. Se reflotó la planta de tratamiento, se realizó un pozo de agua y hoy este barrio reúne todas las condiciones de infraestructura”. Y agregó sobre la obra vial: “Se dejó inaugurada formalmente esta arteria de hormigón, de más de un kilómetro, con iluminación LED”.

Asimismo, el comisionado Mendoza expresó: “En dos años de gestión esta es la cuarta visita del Gobernador y para nosotros es un privilegio. Haber entregado las viviendas a estas familias y haber inaugurado estas obras es una alegría muy grande para el pueblo de Río Seco”.

En la misma línea, el legislador Serra sostuvo: “Vinimos a inaugurar obras que le hacen mucho bien a esta población, fortaleciendo vínculos comunitarios y trabajando desde las instituciones por la educación, la cultura y el bienestar de cada ciudadano”.

Por su parte, el ministro Nazur indicó: “Estamos entregando casi 26 viviendas más que se suman a las ya entregadas de este emprendimiento de 132 viviendas, con una inversión de la Provincia. La obra tiene un avance del 70% y esperamos concluirla en los primeros meses del año próximo”.

A su turno, Cabral señaló: “Hoy entregamos 26 viviendas más, totalizando 50 en este barrio. Durante este 2025, 485 familias en Tucumán se beneficiaron con el techo propio y actualmente hay 1.815 viviendas en ejecución”.

Finalmente, el secretario Acosta, afirmó: “Estas obras permitieron recuperar más de 6.000 puestos de trabajo en la provincia. El gobernador tomó la decisión de sostener la obra pública y eso generó empleo para los trabajadores de la construcción”.