Ricardo Le Fort será presentado como técnico de Tucumán Rugby

El próximo lunes 22 de diciembre a las 19.30 será la “Presentación Oficial de Ricardo Le Fort como director deportivo de Tucumán Rugby del Club, y, además, se dará a conocer el “Plan Deportivo”, del últimos campeón del rugby local. La presentación de Le Fort será en la sede " “Julio Paz”, ubicada en Yerba Buena.

Le Fort fue una de las figuras de Tucumán Rugby de las década del 80 y 90 y es uno de los jugares de esa entidad que más vistió la camiseta de Los Pumas.

Además como técnico dirigió a Los Pumas Junios en el sudamericano de Chile y en el mundial de Auvrgnon El destacado técnico nació el 13 de octubre de 1965. Se inició en Tucumán Rugby, a los 8 años y debutó en primera en 1983 y en el seleccionado tucumano en 1985. Fue hocker de Los Pumas, en los mundiales de Islas Británicas en 1991 y en Sudádrica en 1995.