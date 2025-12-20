Vía Tucumán

Ricardo Le Fort será presentado como técnico de Tucumán Rugby

La destacada figura asumirá esas funciones el próximo lunes 22 de diciembre

Yanina Elizabeth Vega

20 de diciembre de 2025,

El próximo lunes 22 de diciembre a las 19.30 será la “Presentación Oficial de Ricardo Le Fort como director deportivo de Tucumán Rugby del Club, y, además, se dará a conocer el “Plan Deportivo”, del últimos campeón del rugby local. La presentación de Le Fort será en la sede " “Julio Paz”, ubicada en Yerba Buena.

Le Fort fue una de las figuras de Tucumán Rugby de las década del 80 y 90 y es uno de los jugares de esa entidad que más vistió la camiseta de Los Pumas.

Además como técnico dirigió a Los Pumas Junios en el sudamericano de Chile y en el mundial de Auvrgnon El destacado técnico nació el 13 de octubre de 1965. Se inició en Tucumán Rugby, a los 8 años y debutó en primera en 1983 y en el seleccionado tucumano en 1985. Fue hocker de Los Pumas, en los mundiales de Islas Británicas en 1991 y en Sudádrica en 1995.

