Reunión entre Jaldo y Catalán

Fue minutos antes del inicio de la ceremonia en apertura de la EXPO Rural

Germán Valdez

13 de septiembre de 2025,

El gobernador de la provincia Osvaldo Jaldo y el ministro del Interior de la Nación, doctor Lisandro Catalán “mantuvieron una reunión privada de más de 40 minutos este jueves por la noche durante el acto de apertura oficial de la 60ª edición de la Expo Agro Ganadera en la Sociedad Rural de Tucumán”, según indicaron allegados al titular de la cartera nacional . Precisaron que “fue el primer diálogo político entre el mandatario tucumano y el flamante funcionario nacional, pieza clave del gabinete de Javier Milei en el vínculo con las provincias”. Aclararon que “el encuentro no tiene nada que ver con cercanías que no sean de carácter institucional”.

Cabe señalar que en el mismo acto  también estuvieron los intendentes tucumanos Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán), Alejandro Molinuevo (Concepción) y Pablo Macchiarola (Yerba Buena); el diputado Gerardo Huesen; el presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET), Héctor Viñuales; y el presidente de la Unión Industrial de Tucumán, Jorge Rocchia Ferro.

