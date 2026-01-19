Reunión de gabinete: la Municipalidad traza prioridades para 2026

Tras retomar la actividad luego del receso de verano, la intendenta Rossana Chahla reunió a su gabinete para ordenar la hoja de ruta de 2026: repasar prioridades, coordinar áreas y ajustar la planificación de los proyectos en marcha y los que vienen.

En el encuentro, la jefa municipal planteó que la gestión buscará sostener un trabajo articulado “con el foco puesto en las necesidades y el bienestar de los vecinos y vecinas”, y remarcó que el objetivo es que San Miguel de Tucumán siga avanzando “con más obras, más servicios y más oportunidades”.

Participaron de la reunión Camila Giuliano, Rodrigo Gómez Tortosa, Marcelo Albaca, Julieta Migliavacca, Luis Lobo Chaklián, Sofía Prado Budeguer, Soledad Valenzuela y Pablo Haro, junto a quienes se delinearon los frentes de acción para el año y el esquema de coordinación interna.