Vía Tucumán

Reunión de gabinete: la Municipalidad traza prioridades para 2026

Chahla destacó que la gestión buscará responder a necesidades barriales y sostener la transformación de la ciudad.

Redacción Vía Tucumán

19 de enero de 2026,

Reunión de gabinete: la Municipalidad traza prioridades para 2026
“Con el foco en los vecinos”: el gabinete municipal volvió a reunirse.

Tras retomar la actividad luego del receso de verano, la intendenta Rossana Chahla reunió a su gabinete para ordenar la hoja de ruta de 2026: repasar prioridades, coordinar áreas y ajustar la planificación de los proyectos en marcha y los que vienen.

En el encuentro, la jefa municipal planteó que la gestión buscará sostener un trabajo articulado “con el foco puesto en las necesidades y el bienestar de los vecinos y vecinas”, y remarcó que el objetivo es que San Miguel de Tucumán siga avanzando “con más obras, más servicios y más oportunidades”.

Participaron de la reunión Camila Giuliano, Rodrigo Gómez Tortosa, Marcelo Albaca, Julieta Migliavacca, Luis Lobo Chaklián, Sofía Prado Budeguer, Soledad Valenzuela y Pablo Haro, junto a quienes se delinearon los frentes de acción para el año y el esquema de coordinación interna.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS