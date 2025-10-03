Refuerzan a la División Cabinas con armas menos letales

La División Cabinas de Vigilancia sumó este jueves un recurso adicional en su tarea diaria: la entrega de armas menos letales a sus efectivos, medida que busca fortalecer el plan de seguridad que impulsa el ministro Eugenio Agüero Gamboa en distintos barrios de la Capital.

Además de las cámaras de seguridad, el botón antipánico, el personal policial disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, y los recorridos permanentes, ahora los agentes contarán con esta nueva herramienta preventiva.

La mirada del Ministerio de Seguridad

El titular de la cartera, Eugenio Agüero Gamboa, participó del acto de entrega y acompañó a los jefes de la División Cabinas, los subcomisarios Hugo Bustamante y José Díaz.

Agüero Gamboa destacó: “En la jornada de hoy estamos acompañando a los subcomisarios Hugo Bustamante y José Díaz, jefes de la División Cabinas, en la entrega de las armas menos letales para reforzar el equipamiento de la Policía de Tucumán”.

“Es decir que, además, de las cámaras de seguridad, del botón antipánico, del personal policial, de estar las 24 horas, los 365 días del año y los distintos recorridos, van a contar con otra herramienta más que son las armas menos letales para poder seguir cuidando la vida y los bienes de todos los tucumanos”.

El funcionario remarcó que esta entrega se enmarca en la continuidad del plan integral de seguridad, que combina tecnología, recursos humanos y cercanía con la comunidad.

También subrayó la importancia de sus recorridas por distintos barrios, donde mantiene diálogo directo con los vecinos: “La visita a los barrios permite escuchar sus opiniones e inquietudes y así poder planificar de mejor manera un plan de seguridad”, afirmó.