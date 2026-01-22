Reforma laboral: Jaldo habló de robótica, derechos y empleo

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió al proyecto de reforma laboral que, según indicó, ingresará próximamente al Congreso de la Nación por el Senado, y planteó que el debate debería encararse como una modernización de la normativa vigente frente a los cambios que ya atraviesan los sistemas productivos.

En ese marco, Jaldo afirmó: “La economía mundial está tan globalizada que hay conceptos que, por la antigüedad de la ley laboral, no incluyen todo lo que tiene que ver con la informática, las nuevas tecnologías o la robótica”.

Desde esa mirada, advirtió que en Tucumán ya hay empresas que incorporaron automatización y sostuvo que la legislación debería contemplar esa realidad: “Hoy tenemos empresas tucumanas que ya trabajan con robots y no hay una legislación laboral que contemple esa situación. Yo me pregunto: ¿hasta dónde van a crecer los robots y hasta dónde van a desplazar a la gente?”.

El gobernador señaló que ese avance tecnológico obliga a pensar límites y herramientas normativas, ya sea dentro de la propia ley laboral o mediante instrumentos complementarios.

Para explicar su postura, comparó el presente con un proceso productivo que marcó a la provincia: “Antes se hachaba la caña para llevarla al ingenio, llegaron las máquinas integrales y hoy no hay nadie macheteando caña. La tecnología y el equipamiento reemplazaron totalmente la fuente de trabajo”.

De todos modos, Jaldo remarcó que cualquier actualización debe sostener el piso de derechos laborales y recordó su origen histórico: “Hay que pensar en quienes hoy tienen trabajo y hacer respetar todos los derechos que se conquistaron con luchas gremiales, desde la época de Juan Domingo Perón, cuando se otorgaron beneficios que no son privilegios”.

“Cuando el beneficio se convierte en privilegio, empiezan a cerrar empresas y aumenta la desocupación”.

Finalmente, el mandatario aclaró que no mantuvo conversaciones con legisladores nacionales sobre el proyecto y que la provincia no fijó postura oficial: “No hablé ni con senadores ni con diputados, por lo tanto Tucumán no tiene una posición tomada respecto a la reforma de la ley laboral”.