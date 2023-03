Referentes de Yerba Buena y Concepción fueron recibidos por Manzur y Jaldo

El gobernador, Juan Manzur, y el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, recibieron a dirigentes y referentes de las ciudades de Yerba Buena y Concepción. En el encuentro estuvieron presentes el legislador Raúl Albarracín; el exdiputado nacional Juan Casañas; Óscar Velasco Imbaud, asesor en la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán; el concejal de Concepción, Gabriel Jiménez; y los dirigentes Kathy Mazzuco, Alfredo Estefano, Leonardo Costa y Mario Carrier.

“Casañas y Albarracín nos visitaron hoy con referentes de Yerba Buena y Concepción. Son personas que no pertenecen a nuestro espacio político, pero el peronismo, concentrado en el Frente de Todos por Tucumán, es un espacio plural que abre los abrazos y convoca a todos los tucumanos y tucumanas que quieran hacer aportes, traer ideas y participar en esta gestión o en la futura gestión de Gobierno”, destacó Jaldo.

Asimismo, el Vicegobernador añadió: “Estamos demostrando que en Tucumán no fomentamos la grieta y no la vamos a permitir. Una elección tiene que servir para unir a los tucumanos y mejorar su calidad de vida. Y a esto, no hay dudas, lo tendremos que hacer entre rodos. Difícilmente, un solo espacio político lo puede lograr”.

“Abordamos temas que hacen a las actividades tucumanas y a las problemáticas que se deben resolver, entre ellas la situación del sector citrícola y la inseguridad. Aunamos criterios y estrategias. Estoy convencido de que los problemas y necesidades de la gente no tienen bandería política. De esa manera pudimos abordar esos temas, buscar soluciones y confluir en un espacio donde queremos ser muestra de madurez política, en una sociedad donde hay tanto antagonismo y grieta”, expresó Albarracín al finalizar la reunión.

En esa línea, remarcó: “queremos mostrar que los problemas de la gente son nuestra razón de ser y nuestra actividad política es buscar el bien común de todos. Eso nos tiene que unir para buscar la satisfacción de las necesidades y la resolución de los problemas de los vecinos”.