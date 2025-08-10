Rectores de universidadades nacionales

“Temas clave como el financiamiento, la calidad académica, el sistema de créditos y los desafíos de la universidad pública frente a los cambios sociales, políticos y tecnológicos” analizaron rectores de distintas universidades nacionales en un encuentro en la Universidad Nacional de Tucumán.

El lema fue una reflexión sobre el presente y el futuro de la educación superior argentina".

El evento comenzó con una visita a la Casa Histórica, donde los participantes firmaron el libro de visitas y presenciaron el tradicional espectáculo de Luz y Sonido. Luego las deliberaciones continuaron en Residencia Universitaria de Horco Molle.

Participaron el rector de la UNT, ingeniero Sergio Pagani; la vicerrectora de la UNT, doctora Mercedes Leal; Oscar Arellano (Universidad Nacional de Catamarca), Jhon Boretto (Universidad Nacional de Córdoba), Enrique Mammarella (Universidad Nacional del Litoral), Gerardo Larroza (Universidad Nacional del Nordeste), María Florencia Castro (Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires), Daniel Fernando Galli (Universidad Provincial de Ezeiza), Jerónimo Ainchil (Universidad Nacional de San Antonio de Areco), Daniel Vega (Universidad Nacional del Sur), Miguel Martín Nina (Universidad Nacional de Salta) y Mario Gimelli (Consejo Interuniversitario Nacional).