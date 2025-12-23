Receta navideña de hoy: turrón de maní hecho en casa

Hay clásicos que no fallan en la mesa dulce: el turrón de maní entra por nostalgia y se queda por práctico. Con pocos ingredientes y sin vueltas, sale una barra firme, con buen corte y ese punto de maní tostado que huele a Navidad.

Prepará el molde: Forrá una fuente o budinera con papel manteca (o poné una oblea abajo y otra arriba). Reservá.

Calentá la miel con el azúcar: En una olla, poné miel + azúcar a fuego medio. Revolvé apenas al principio y después dejá que hierva. Tiene que llegar a punto “bola blanda”: si tirás una gotita en agua fría, se forma una bolita que se aplasta con los dedos.

Batí la clara: Mientras el almíbar se cocina, batí la clara con una pizca de sal hasta que quede espumosa y firme (tipo merengue).

Uní sin cortar el merengue: Bajá el fuego del almíbar y agregalo en hilo sobre la clara batida, sin dejar de batir. Volvé esa mezcla a fuego bajo y remové con cuchara de madera 3 a 5 minutos, hasta que espese y se vea más opaca. (Si querés, sumá vainilla al final.)

Sumá el maní: Incorporá el maní tostado y mezclá rápido para que quede bien distribuido.

Moldeá y presioná: Volcá en el molde y presioná fuerte con una espátula o el dorso de una cuchara (podés mojarla apenas). Tapá con otra oblea o papel y volvés a presionar.