Receta navideña de hoy: turrón de maní hecho en casa

Hay clásicos que no fallan en la mesa dulce: el turrón de maní entra por nostalgia y se queda por práctico. Con pocos ingredientes y sin vueltas, sale una barra firme, con buen corte y ese punto de maní tostado que huele a Navidad.
Ingredientes (para 1 fuente chica o 10–12 porciones)
- 250 g de maní tostado (mejor si es sin sal)
- 200 g de azúcar
- 120 g de miel
- 1 clara de huevo
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- Papel manteca o láminas de oblea (opcional, para forrar)
Paso a paso
- Prepará el molde: Forrá una fuente o budinera con papel manteca (o poné una oblea abajo y otra arriba). Reservá.
- Calentá la miel con el azúcar: En una olla, poné miel + azúcar a fuego medio. Revolvé apenas al principio y después dejá que hierva. Tiene que llegar a punto “bola blanda”: si tirás una gotita en agua fría, se forma una bolita que se aplasta con los dedos.
- Batí la clara: Mientras el almíbar se cocina, batí la clara con una pizca de sal hasta que quede espumosa y firme (tipo merengue).
- Uní sin cortar el merengue: Bajá el fuego del almíbar y agregalo en hilo sobre la clara batida, sin dejar de batir. Volvé esa mezcla a fuego bajo y remové con cuchara de madera 3 a 5 minutos, hasta que espese y se vea más opaca. (Si querés, sumá vainilla al final.)
- Sumá el maní: Incorporá el maní tostado y mezclá rápido para que quede bien distribuido.
- Moldeá y presioná: Volcá en el molde y presioná fuerte con una espátula o el dorso de una cuchara (podés mojarla apenas). Tapá con otra oblea o papel y volvés a presionar.
- Dejá asentar: Reposo a temperatura ambiente 4–6 horas (mejor de un día para el otro). Luego cortá en barritas o cuadrados.
Tips cortitos para que salga bien
- Si el turrón te queda blando, es que el almíbar no llegó al punto.
- Si te queda muy duro, te pasaste de cocción: la próxima, cortá antes el hervor.
- Para versión “más golosa”: agregá 2 cucharadas de chocolate picado al final, fuera del fuego, y mezclá rápido.
- Si buscás una versión más “gourmet”, reemplazá el maní por almendras tostadas, pistachos o avellanas.