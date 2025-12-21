Vía Tucumán

Receta navideña del día: pionono salado para una mesa colorida y fresca

Paso a paso, tips y variantes para adaptarlo a lo que tengas en la heladera.

Sol Alvarez Natale

21 de diciembre de 2025,

Un clásico infaltable en la mesa navideña. (Foto Pinterest)

Si hay un plato que resuelve la previa, se luce en la mesa y rinde para varios, es el pionono salado.

Fresco, versátil y fácil de porcionar, funciona como entrada, como parte de una picada navideña o incluso como “plato puente” mientras se termina el asado o el horno. Hoy va una versión clásica, bien equilibrada, con opciones para ajustarlo a lo que tengas en casa.

Ingredientes (8 a 10 porciones)

  • 1 pionono arrollado (comprado o casero)
  • 200 g de jamón cocido
  • 200 g de queso (cremoso, barra o mozzarella, a elección)
  • 3 huevos
  • 1 lata chica de choclo (opcional)
  • 1 morrón rojo asado o en lata (opcional)
  • 2 a 3 cucharadas de pepinillos o aceitunas picadas (opcional)
  • 250 g de mayonesa
  • 2 cucharadas de queso crema (para suavizar)
  • Sal y pimienta
  • Jugo de 1/2 limón (o una cucharadita de mostaza)
  • Perejil picado o ciboulette para terminar

Para decorar: rodajas de aceitunas, tiras de morrón, huevo rallado, perejil.

Paso a paso (sin complicaciones)

  1. Herví los huevos (10 minutos), enfriá, pelá y picá. Reservá un poco para la decoración.
  2. En un bowl, mezclá mayonesa + queso crema. Sumá limón (o mostaza), sal y pimienta.
  3. Agregá los huevos picados y, si querés, choclo, morrón picado, pepinillos o aceitunas.
  4. Desenrollá el pionono sobre film o un repasador limpio.
  5. Untá una capa pareja de la mezcla.
  6. Cubrí con el jamón y el queso (en fetas o en cubitos).
  7. Enrollá firme ayudándote con el film. Cerrá bien y llevá a heladera mínimo 2 horas (mejor si son 4).
  8. Sacá, cortá las puntas, porcioná y decorá.

Tips para que salga prolijo y no se rompa

  • El secreto es el frío: si está bien reposado en heladera, corta perfecto.
  • No lo cargues demasiado de relleno en los bordes: dejá 1 cm libre para que cierre bien.
  • Si el pionono es muy seco, podés “humedecer” apenas con una mezcla de leche + unas gotitas de limón o caldo suave.

Variantes navideñas rápidas (por si querés cambiar)

  • De atún: 2 latas de atún escurrido + huevo + queso untable + morrón.
  • Primavera: zanahoria rallada + arvejas + choclo + jamón + queso untable con un chorrito de limón y perejil picado.
  • Vegetariano: lechuga repollada picada súper finito + palta + morrón asado + aceitunas picadas + tomate seco (rehidratado en agua o caldo, bien picado) + mayonesa de remolacha (mixar una remolacha hervida con un chorro de aceite, jugo de limón, sal y pimienta hasta lograr una crema).
  • Más gourmet: pollo desmenuzado (o palmitos picados) + nuez picada + apio picado + ciboulette picada + mayo + mostaza.

Presentación “de mesa” (simple pero linda)

Cortalo en rodajas y acomodalo en fuente. Terminá con huevo rallado, líneas finitas de morrón y un toque de verde. Queda navideño, prolijo y listo para servir.

