Receta navideña del día: pionono salado para una mesa colorida y fresca

Si hay un plato que resuelve la previa, se luce en la mesa y rinde para varios, es el pionono salado.
Fresco, versátil y fácil de porcionar, funciona como entrada, como parte de una picada navideña o incluso como “plato puente” mientras se termina el asado o el horno. Hoy va una versión clásica, bien equilibrada, con opciones para ajustarlo a lo que tengas en casa.
Ingredientes (8 a 10 porciones)
- 1 pionono arrollado (comprado o casero)
- 200 g de jamón cocido
- 200 g de queso (cremoso, barra o mozzarella, a elección)
- 3 huevos
- 1 lata chica de choclo (opcional)
- 1 morrón rojo asado o en lata (opcional)
- 2 a 3 cucharadas de pepinillos o aceitunas picadas (opcional)
- 250 g de mayonesa
- 2 cucharadas de queso crema (para suavizar)
- Sal y pimienta
- Jugo de 1/2 limón (o una cucharadita de mostaza)
- Perejil picado o ciboulette para terminar
Para decorar: rodajas de aceitunas, tiras de morrón, huevo rallado, perejil.
Paso a paso (sin complicaciones)
- Herví los huevos (10 minutos), enfriá, pelá y picá. Reservá un poco para la decoración.
- En un bowl, mezclá mayonesa + queso crema. Sumá limón (o mostaza), sal y pimienta.
- Agregá los huevos picados y, si querés, choclo, morrón picado, pepinillos o aceitunas.
- Desenrollá el pionono sobre film o un repasador limpio.
- Untá una capa pareja de la mezcla.
- Cubrí con el jamón y el queso (en fetas o en cubitos).
- Enrollá firme ayudándote con el film. Cerrá bien y llevá a heladera mínimo 2 horas (mejor si son 4).
- Sacá, cortá las puntas, porcioná y decorá.
Tips para que salga prolijo y no se rompa
- El secreto es el frío: si está bien reposado en heladera, corta perfecto.
- No lo cargues demasiado de relleno en los bordes: dejá 1 cm libre para que cierre bien.
- Si el pionono es muy seco, podés “humedecer” apenas con una mezcla de leche + unas gotitas de limón o caldo suave.
Variantes navideñas rápidas (por si querés cambiar)
- De atún: 2 latas de atún escurrido + huevo + queso untable + morrón.
- Primavera: zanahoria rallada + arvejas + choclo + jamón + queso untable con un chorrito de limón y perejil picado.
- Vegetariano: lechuga repollada picada súper finito + palta + morrón asado + aceitunas picadas + tomate seco (rehidratado en agua o caldo, bien picado) + mayonesa de remolacha (mixar una remolacha hervida con un chorro de aceite, jugo de limón, sal y pimienta hasta lograr una crema).
- Más gourmet: pollo desmenuzado (o palmitos picados) + nuez picada + apio picado + ciboulette picada + mayo + mostaza.
Presentación “de mesa” (simple pero linda)
Cortalo en rodajas y acomodalo en fuente. Terminá con huevo rallado, líneas finitas de morrón y un toque de verde. Queda navideño, prolijo y listo para servir.