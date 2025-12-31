Reacomodamientos en el mundo azucarero

“También creo que se va a producir un reacomodamiento institucional en la actividad con la presencia del nuevo dueño, digamos así, del Ingenio Concepción y el grupo, y en la medida que lo veamos caminar, rápidamente, y con solvencia, el aspecto gremial de la actividad, léase Centro Azucarero Argentino, Centro Azucarero Regional y todo lo que rodea todo ello, va a tener su conmoción, su conmoción que espero creo que sea favorable”. Asi se expresó el doctor Horacio Ibarreche cuando habló de la venta del ingenio Concepción. Luego hizo una reseña histórica de la fábrica: " No nos olvidemos que Concepción viene muy zarandeado. En 19 años, que no es mucho tiempo en ciclos azucareros, habrá pasado por cuatro manos. Recordemos el grupo García González- Paz hasta el año 2005. Después vino el grupo Albaugh llamémosle Atanor, y después vino (Emiliol) Luque y ahora viene desde el sur con Santiago Blaquier y su gente. Esto nos está diciendo otras cosas también: que Concepción desde el punto de vista de su explotación agrícola industrial no es un bicho fácil, No es un bicho fácil porque que haya pasado por cuatro manos en menos de 20 años nos está diciendo muchas cosas.

Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta porque la tarea que les espera a quienes vengo no va a ser una tarea fácil ni sencilla, va a ser una tarea bastante compleja porque habrá que acomodar también muchas cosas en el orden interno de Concepción. No nos olvidemos en este sentido y para señalar uno solo de los aspectos, que aquel viejo Concepción que conocíamos hace años, que llegó a tener más de 11,000 hectáreas de caña de azúcar propias, hoy no las tiene. Hoy ya no las tiene. Entonces el grupo que se incorpora ahora va a estar muy dependiente de la respuesta que tengan los sectores cañeros agrícolas del Tucumán en cuanto a las entregas de su materia prima. Porque dicho en manera simplificada, Concepción va a estar en cierta medida preso de la actitud, de la conducta de los sectores agrícolas cañeros vinculados al ingenio Concepción. Entonces, porque la ausencia de su caña propia la va a sentir en su estructura de funcionamiento y de resultados.