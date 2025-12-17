Ranchillos suma un Centro de Documentación Rápida y más obras urbanas

El gobernador Osvaldo Jaldo llegó este martes a la comuna de Ranchillos y San Miguel para encabezar la inauguración de un Centro de Documentación Rápida (CDR) y recorrer diversas obras de infraestructura vial y urbana incluidas en el Plan Independencia.

A la par del mandatario, participaron el ministro del Interior Darío Monteros; el ministro de Salud Luis Medina Ruiz; el comisionado comunal Luis del Campo; la directora del Registro Civil Carolina Bidegorry; el secretario de Gobierno Raúl Albarracín; el secretario de Trabajo Andrés Galván; el titular de la DAU “Cacho” Cortalezzi; el responsable de Saneamiento Alito Assan; el interventor del IPLA Dante Loza; el coordinador de Grandes Comunas Marcelo Santillán; el secretario de Transporte Sergio Apestey; la directora de Culto Roxana Díaz; los intendentes Francisco Caliva y Jorge Leal; los legisladores Maia Martínez, Walter Herrera, Alejandro Figueroa, Gerónimo Vargas Aignasse, Tomás Cobos y Paula Galván; referentes del gremio de Judiciales como Mary Paz, además de comisionados y concejales de la zona.

Más servicios urbanos para Ranchillos y la región.

En diálogo con la comunidad, el Gobernador resaltó el sentido de la visita: “Seguimos recorriendo la provincia. Hoy estamos en el interior, en el este tucumano, en esta hermosa comuna de Ranchillos y San Miguel. Hemos venido a visitar al comisionado comunal y fundamentalmente a toda la comunidad, y a ver obras que están en ejecución”.

El nuevo CDR se integra a la red de oficinas de documentación de la provincia con el objetivo de descentralizar trámites de identidad. Según se explicó, desde ahora los vecinos podrán gestionar en su propia comuna DNI, pasaporte y actualizaciones, evitando traslados a ciudades cercanas y reduciendo tiempos de espera.

Rotonda, pavimento e iluminación para un acceso más seguro

Durante la jornada, la comitiva también se trasladó a la rotonda que se construye sobre la Ruta Provincial 302, en el acceso a Ranchillos y Agua Dulce, una obra pensada para organizar el flujo vehicular en un punto de alto tránsito.

Sobre este proyecto, el Gobernador sostuvo: “Es una obra muy solicitada por la gente y muy necesaria desde el punto de vista de la seguridad vial. Es uno de los accesos principales y allí hemos tenido que lamentar muchas víctimas. Esta rotonda va a ordenar el tránsito del ingreso a Ranchillos”.

En la ocasión, el ministro Monteros resaltó el carácter estratégico de la intervención: “Esta rotonda es una obra importante del Gobierno de la Provincia, que estimamos estará terminada en el mes de marzo y contará con iluminación. También dejamos inaugurado este Centro de Documentación Rápida, el primero en la zona este, que va a abarcar no solo esta jurisdicción, sino también El Naranjito, Agua Dulce, Estación Araoz, El Mojón, Los Pereira, Los Ralos y otras comunidades”.

Además de la obra en la ruta, el mandatario supervisó el avance de seis cuadras de pavimento articulado e iluminación sobre la calle Mendoza, junto con otras mejoras urbanas previstas en el marco del Plan Independencia.

Un nuevo centro de documentación, para acercar trámites al este tucumano.

En su recorrida, Jaldo remarcó que los trabajos de pavimento, alumbrado y provisión de agua buscan mejorar la vida cotidiana de quienes habitan en la comuna y en las localidades cercanas.

“Para sacar un documento o un pasaporte, muchos tenían que ir a La Banda o a San Miguel de Tucumán, haciendo cola y gastando en transporte. Hoy hemos dejado habilitado un centro donde se hacen todas las documentaciones que se realizan en los centros más importantes de la capital”.

También hizo referencia a las perforaciones destinadas a reforzar el servicio de agua potable: “El agua es una necesidad para todos. Con un gran esfuerzo se han perforado estos pozos. Venimos a agradecer a los vecinos el acompañamiento y a ratificar que vamos a seguir trabajando en cada una de las 93 comunas y en todos los municipios”.

El comisionado del Campo puso el foco en el alcance regional de las obras: “Esto no es solo para el pueblo, sino para todo el este. Hoy la gente va a gastar menos, va a hacer menos cola y va a tener una atención más rápida. Una cuadra de adoquín significa calidad de vida, seguridad y mejor tránsito”.

Por su parte, Monteros recalcó el rol del gobierno provincial en los avances de la región.

A su turno, Bidegorry, destacó que la nueva oficina de Ranchillos fue planificada para ofrecer la misma cartera de trámites que los centros de referencia de la capital.

“Estamos inaugurando este moderno Centro de Documentación, fruto de un trabajo conjunto”, expresó. Luego detalló el tipo de gestiones que se podrán realizar: DNI común y express, DNI cero año, pasaporte y actualizaciones de menor y mayor.

“Este centro va a venir a darle respuesta tanto a la gente de Ranchillos como a todas las zonas aledañas. Vamos a estar trabajando de lunes a viernes, de 8 a 13 horas, por hora de llegada, por primera vez en una comuna del este”.