“Quiero la unidad del peronismo en Tucumán”, señalo Jaldo

En comunicado del Distrito Tucumán del Partido Justicialista se informó que “el vicepresidente del Partido Justicialista distrito Tucumán, Osvaldo Jaldo, anunció en rueda de prensa que habrá internas de cara a las elecciones parlamentarias de octubre”.

Recordó“que la Cámara Nacional Electoral publicó el Cronograma Electoral nacional al que todos los distritos se deben adecuar. Como PJ en Tucumán nos tenemos que ajustar a ese cronograma porque presentaremos nuestros candidatos en octubre, cuando la provincia tenga que elegir a cuatro diputados nacionales”. Luego agregó que “el partido tiene que elaborar su cronograma que va desde la conformación de los frentes, desde las elecciones internas y otras cuantas etapas que tiene que cumplir lo exigido por el cronograma electoral nacional”.

Luego sostuvo: “Fui claro en que quiero la unidad del peronismo en Tucumán, pero si hay compañeros que no piensan igual y que no están de acuerdo o tienen propuestas diferentes para Tucumán o aspiraciones políticas personales para llegar al Congreso, están en pleno derecho de formar una línea y presentarse en la interna”.Luego de destacar que aún no se produjo el inicio de la campaña política, sin embargo “algunos están adelantando” al verter opiniones, mientras que “algunos creen que se pueden diferenciar no votando nada en el Congreso”.