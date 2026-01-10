¿Que es el “Data Center” del Poder Judicial de Tucumán?

En una extensa entrevista televisiva se mostró un video institucional del “Data “Center” del Poder Judicial de Tucumán y se analizaron detenidamente algunos aspectos de lo que pasa en los tribunales provinciales. La conversación fue con los doctores Josefina Sánchez, Coordinadora estratégica del Poder Judicial de Tucumán; Marcelo Celar, Coordinador de la Oficina de Gestión Judicial de la Corte de Tucumán y el ingeniero Fabián Ríos, director de Sistemas de la Corte Suprema de Justicia. El video que decía lo siguiente:

“Debido al proceso de informatización de la Justicia y la implementación del expediente digital, el Poder Judicial toma la decisión de contar con su propio “Data Center”, lo cual posibilita mejorar el resguardo de la información de los procesos judiciales y optimizar las prestaciones y disponibilidad de la “Plataforma Alberdi”.

La creciente necesidad de brindar servicios digitales a la comunidad y al interior del Poder Judicial, sumada a nuevas formas de trabajo como la oralidad de las audiencias, dio el impulso final al desarrollo de esta obra.

La sala modular está diseñada para alojar hardware, sistemas de almacenamiento y equipamientos eléctricos bajo estrictos protocolos de seguridad, con protección contra fuego, agua y campos electromagnéticos.

Se instaló un sistema de alimentación fotovoltaico con 38 paneles solares que proveen energía suficiente para la etapa inicial del uso del “Data Center”. Respecto del cuidado medioambiental reducen el consumo energético y el impacto ambiental.

La sala cuenta con sistema de alimentación ininterrumpida, grupo electrógeno exclusivo, equipos de aire acondicionado de precisión, monitoreo ambiental, cámaras de videovigilancia y un sistema de extinción de incendios de última generación.

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán garantiza así la soberanía de sus datos y la mejora continua del servicio judicial".