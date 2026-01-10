Puesta en valor del túnel de calle Mendoza

El Gobierno de Tucumán inició un operativo de mantenimiento y embellecimiento en el túnel de calle Mendoza, un punto clave para la conectividad del microcentro de San Miguel de Tucumán.

Los trabajos, coordinados por el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, incluyen pintura integral de muros, limpieza de estructuras y optimización de la iluminación, con el objetivo de mejorar visibilidad, higiene y seguridad vial.

Corte total de tránsito

Por tratarse de tareas en un espacio confinado y de alta complejidad operativa, se dispuso un corte total de tránsito de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 18:00. Según las estimaciones técnicas, el operativo demandará un plazo aproximado de 14 días (dos semanas), por lo que se recomienda a vecinos y conductores utilizar vías alternativas.

Por qué se trabaja de 8 a 18

La intervención se concentrará en esa franja horaria para aprovechar la luz natural y asegurar condiciones técnicas adecuadas para la fijación de materiales, buscando mayor durabilidad del mantenimiento.

Ejecución, supervisión y seguimiento del plan

La ejecución está a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), bajo la supervisión de su director, ingeniero Pablo Díaz. El seguimiento del plan es monitoreado por el ministro ingeniero Marcelo Nazur y el secretario de Obras Públicas, ingeniero Jorge Chrestia, en coordinación de recursos y cronograma.

“Intervención necesaria”

Al brindar detalles, Jorge Chrestia explicó el alcance del trabajo y el motivo del corte: “por pedido expreso del gobernador (Osvaldo) Jaldo y bajo la planificación del ministro Nazur, hoy comenzamos una intervención necesaria en el túnel de Mendoza. Es un trabajo de mantenimiento que mejorará notablemente la visibilidad y la higiene del lugar. Les pedimos paciencia a los conductores por el corte de 8 a 18, pero es la única forma de realizar una tarea de calidad y con seguridad para el personal. En dos semanas, los tucumanos contarán con un acceso renovado y más seguro”.