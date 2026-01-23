Vía Tucumán

Provincia y Municipio alinearon prioridades para 2026

La agenda conjunta puso el acento en obras estratégicas y nuevas intervenciones para responder a necesidades barriales vinculadas al agua y al espacio público.

Redacción Vía Tucumán

23 de enero de 2026,

Osvaldo Jaldo y Rossana Chahla revisaron obras en marcha y definieron prioridades para la infraestructura hídrica y urbana en San Miguel de Tucumán.

En Casa de Gobierno, el gobernador Osvaldo Jaldo mantuvo una reunión de trabajo con la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, para fortalecer una agenda común entre la Provincia y el Municipio capitalino.

Según se informó, el encuentro estuvo centrado en temas considerados prioritarios: obra pública, infraestructura hídrica, transporte público y el impacto del contexto económico nacional.

Durante la reunión se analizó el avance de obras estratégicas para la ciudad y se planificaron nuevas intervenciones con el objetivo de dar respuestas a necesidades urbanas y barriales, con énfasis en la infraestructura vinculada al agua y en mejoras de carácter urbano.

Transporte y contexto económico

En paralelo, se compartió un diagnóstico general del sistema de transporte público y se avanzó en lineamientos comunes para su mejora, con una mirada orientada a la eficiencia, la transparencia y la sustentabilidad del servicio, tanto en el ámbito urbano como interurbano.

Finalmente, se evaluó cómo el escenario económico del país repercute en las finanzas provinciales y municipales.

En ese marco, se reafirmó la necesidad de una administración responsable que priorice la continuidad de la obra pública y la atención de las demandas más urgentes en Tucumán.

