Progresa la pavimentación de la RP 357 en el Valle Calchaquí

En el Valle Calchaquí, la Ruta Provincial 357 sigue sumando kilómetros pavimentados y se consolida como una de las intervenciones viales más importantes para la conexión turística y productiva de la región.

Los trabajos, ejecutados por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), se desarrollan en una zona de alta complejidad geográfica y valor cultural, donde el tránsito seguro y la accesibilidad son claves para el desarrollo local.

Una ruta decisiva para el Valle Calchaquí

La pavimentación de la 357 apunta a mejorar el flujo vehicular, reducir tiempos de viaje y elevar los estándares de seguridad vial en un corredor que articula comunidades, emprendimientos turísticos y actividades productivas.

La traza atraviesa un territorio de fuerte identidad histórica y paisajística, por lo que cada avance se planifica contemplando las particularidades ambientales y culturales del área.

En ese sentido, se destaca la reciente firma de un acta acuerdo entre el Gobierno de Tucumán y la Comunidad India Quilmes, que crea un mecanismo formal de participación y consulta. El entendimiento funciona como herramienta de diálogo, seguimiento y construcción de consensos, y refuerza el compromiso de que la obra respete el territorio y la voz del pueblo originario.

Obra vial con participación del pueblo quilmeño

El plan de infraestructura vial forma parte de una política de Estado que busca integrar el interior provincial mediante rutas más seguras y transitables. Bajo esa línea de acción, el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público —a cargo del ingeniero Marcelo Nazur— lleva adelante el monitoreo de los frentes de trabajo en la 357.

A la supervisión técnica y administrativa se suman el secretario de Obras Públicas, ingeniero Jorge Chrestia, y el director de la DPV, Pablo Díaz, quienes intervienen en la coordinación de etapas, licitaciones y controles de calidad.

Al referirse al proyecto, el ministro sostuvo: “El avance en la pavimentación de la Ruta Provincial 357 es firme y sostenido. Se trata de una intervención clave para el desarrollo de la zona, ya que potencia un corredor turístico estratégico y permite cerrar el circuito turístico con inversiones y mejoras integrales que ya concluimos a lo largo de toda la traza de la Ruta 307. Vamos a continuar mejorando los caminos de nuestra provincia”.

Dentro de ese mensaje se subraya que la ruta funciona como complemento de las obras ya concretadas en la 307, consolidando un corredor que favorece al turismo y a la producción.

El avance de la pavimentación de la Ruta Provincial 357, sostenido por instancias de colaboración con la Comunidad India Quilmes, reafirma el objetivo provincial de combinar infraestructura moderna, cuidado del territorio y participación social, de modo que los beneficios alcancen a las comunidades del Valle Calchaquí y a todos los tucumanos que circulan por esa zona.