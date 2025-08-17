“La alfabetización es un derecho fundamental y una herramienta poderosa para transformar vidas. Estamos orgullosos de apoyar a estos 50 vecinos en su camino hacia el aprendizaje y el empoderamiento”.

Impulsar programas de alto impacto como lo es la educación, es una de las principales políticas públicas que se impulsan desde el gobierno provincial de Osvaldo Jaldo. Lo dijo el Ministro de Desarrollo Social, Federico Masso que encabezó la entrega de material didáctico a 50 vecinos que participarán en el Programa de Alfabetización Popular, en un acto realizado en el aula Magna de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Tucumán.

El programa se denomina“Nuestros barrios libres de analfabetismo” y tiene como objetivo brindar herramientas esenciales para el aprendizaje de la lectura y escritura, promoviendo la inclusión y el desarrollo social en la comunidad y se ejecuta en Barrios como Ampliación La Gaceta, Las Piedritas, Tiro Federal y está dirigido a adultos mayores de 18 años.Estuvieron presentes en el acto la Secretaria de Articulación Territorial y Desarrollo Local, Elisa Josefina Zárate y la Directora del área Silvia Quiroga; la Secretaria de la Mujer, Noelia Barros, el Legislador Ernesto Gómez Gómez Rossi; autoridades de la Secretaría de Articulación Territorial y Desarrollo Local, dirigentes Territoriales e invitados especiales.

En la ocasión las autoridades destacaron ”la importancia de la alfabetización como un pilar fundamental para el crecimiento personal y el progreso de la sociedad. Este programa reafirma el compromiso del gobierno provincial de apoyar a aquellos que desean aprender poder avanzar en sus mejoras estructurales.