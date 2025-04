La prevención de delitos como el grooming y la necesidad de una ciudadanía digital responsable fueron los ejes del encuentro realizado en la Legislatura de Tucumán.La jornada organizada por la legisladora Adriana Najar y contó con la participación de la Licenciada Nadia González, secretaria académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la UNSTA, quien expuso los principales hallazgos del informe elaborado por el Observatorio de la Ciudadanía y la Seguridad Digital.

La legisladora Adriana Najar destacó el compromiso del Poder Legislativo con la visibilización de esta problemática: “Quiero agradecer al presidente de la Cámara, Miguel Acevedo, por su apertura. Él apuesta mucho al diálogo y a que la Legislatura tome conocimiento de estas temáticas. Ahora me llevo un compromiso muy grande, porque hablar de grooming y ciberdelito implica que el cuerpo legislativo se ponga a trabajar para prevenir estas situaciones y formar una generación que viva la era digital sin miedo”. Anunció que presentará un proyecto de adhesión a la Ley Mica Ortega, que establece la capacitación obligatoria en grooming y seguridad digital: “El que no conoce no puede prevenir. Vamos a trabajar para que todo el personal legislativo, los funcionarios y los municipios estén capacitados en esta temática. Es una obligación que vamos a asumir”.