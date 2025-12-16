Presupuesto, reforma laboral y reforma política: los ejes del encuentro Jaldo–Mendoza

El gobernador Osvaldo Jaldo recibió este martes en Casa de Gobierno a la senadora nacional Sandra Mendoza, en una reunión donde se repasó la agenda legislativa de los próximos días en el Senado de la Nación, con especial atención al Presupuesto Nacional, la reforma laboral y el escenario político de Tucumán.

Presupuesto Nacional y impacto en Tucumán

La parlamentaria explicó que uno de los ejes del encuentro fue el análisis del Presupuesto Nacional, actualmente en debate en la Cámara de Diputados. Señaló que el objetivo del diálogo fue clarificar el impacto que el proyecto tendrá sobre la provincia: “El Gobernador quería interiorizarse sobre cuáles son los beneficios para la provincia y qué es lo que la perjudica, para saber en qué podemos acompañar los senadores y en qué no”.

Indicó además que todavía hay puntos en discusión dentro del proyecto, que siguen siendo evaluados por los diputados: “Vamos a esperar que pase al Senado de acuerdo al resultado que tenga en Diputados”.

Reforma laboral y defensa de los trabajadores

Otro tramo importante de la reunión estuvo dedicado a la reforma laboral que ingresó al Senado. La senadora remarcó que se trata de un tema sensible para la representación tucumana: “Son temas que nos preocupan y nos tienen que ocupar, porque todo lo que perjudique a los trabajadores y a la gente nuestra no lo vamos a acompañar”.

Al mismo tiempo, dejó abierta la posibilidad de buscar acuerdos que mejoren el texto: “Vamos a entrar en un diálogo para ver si se pueden modificar algunas cosas y lograr una ley consensuada que beneficie a la gente y no que la perjudique”.

Posición política y reforma electoral en Tucumán

En el plano político, Sandra Mendoza ratificó su pertenencia al espacio peronista y despejó rumores sobre eventuales distanciamientos: “Yo estoy dentro del bloque peronista, no nos estamos separando del peronismo, seguimos en la misma dirección donde estuvimos siempre”.

En esa línea, remarcó la importancia de sostener una coordinación permanente con los mandatarios provinciales: “Ellos tienen la responsabilidad de conducir las provincias y nosotros debemos escuchar, aportar ideas y proyectos en beneficio de cada una de ellas”.

La senadora también se refirió al debate en torno a una posible reforma político-electoral en Tucumán, valorando la búsqueda de una amplia base de acuerdo: “Esto es saludable si se logra un acuerdo entre oficialismo y oposición, con un proyecto que beneficie a la provincia y fortalezca la democracia”.

Respecto del sistema de acoples, consideró que el eje debe estar puesto en el equilibrio institucional sin cercenar derechos de participación: “Reducir puede estar bien, pero no quitarlo, porque es un derecho que tiene cada ciudadano de expresarse y también de presentarse como candidato”.